Fibabanka'dan 410 milyon lira net kar - Son Dakika

Fibabanka'nın geçen yıl vergi sonrası net karı, 2020'ye göre yüzde 78 artarak 410 milyon lira olarak gerçekleşti.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Fibabanka, geçen yıl 471,5 milyon lira vergi öncesi kar elde etti.

Banka'nın aynı dönemde vergi sonrası net karı, geçen yılın yüzde 78 üzerinde 410 milyon lira olarak gerçekleşti.

Fibabanka'nın net kredi portföy büyüklüğü 22,1 milyar lira ve kredilerin toplam aktifler içindeki payı yüzde 49 oldu. Söz konusu dönemde toplam pasiflerin yüzde 55'ini oluşturan müşteri mevduatı ise yüzde 48 artışla 24,6 milyar lira seviyesine yükseldi.

Güçlü sermaye odağını korumaya devam eden Fibabanka'nın 31 Aralık 2021 itibarıyla sermaye yeterlilik rasyosu yüzde 23,54 seviyesinde gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fibabanka Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Mert, Fibabanka'nın mükemmel müşteri memnuniyeti hedefiyle her zaman uzun soluklu ve sürdürülebilir müşteri ilişkileri kurduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Dijital alanda sahip olduğumuz güçlü kaslarla bankacılık hizmetlerimizi birleştirip müşterilerimizin bankacılık ihtiyaçlarını dijitalleştirerek benzersiz bir bankacılık deneyimi sunma hedefiyle çıktığımız yolda teknolojik altyapımızda yaptığımız yatırımlarla müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun yenilikçi çözümler üretmeyi 2021 yılında da sürdürdük ve dijital müşteri sayımızı 2,5 katına çıkardık. Bankacılık kabiliyetimiz, nitelikli insan gücümüz ve finansal teknolojilerimizle bankacılıkta fark yaratmaya devam edeceğiz."