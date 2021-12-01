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Fibabanka'dan Bosch mağazalarında vade farksız kredi kampanyası - Son Dakika

Fibabanka'dan Bosch mağazalarında vade farksız kredi kampanyası

01.12.2021 13:23
Fibabanka'dan Bosch mağazalarında vade farksız kredi kampanyası

Fibabanka, Bosch ile yaptığı iş birliği kapsamında, alışverişlerde peşin fiyatına vade farksız 15 ay taksitle masrafsız alışveriş kredisi sunuyor.

Fibabanka, Bosch ile yaptığı iş birliği kapsamında, alışverişlerde peşin fiyatına vade farksız 15 ay taksitle masrafsız alışveriş kredisi sunuyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, teknolojik altyapısı ile müşterilerine ve sektöre değer katan ürün ve hizmetler sunan Fibabanka, perakende sektörünün önde gelen markalarıyla yaptığı iş birliklerine bir yenisini ekledi.

Müşterilerinin finansal ihtiyaçlarına anında çözüm geliştirerek hayatlarını kolaylaştıran ve her koşulda yanında olan Fibabanka, Bosch ile anlaştı. Anlaşma kapsamında, Fibabanka, Bosch'tan yapılacak alışverişlerde senetsiz, kartsız ve kefilsiz peşin fiyatına vade farksız 15 taksitle masrafsız alışveriş kredisi sağlıyor.

Alışveriş kredisi için tüketicilerin BOSCH yazıp bir boşluk bırakarak TC kimlik numarasını 3422'ye SMS göndermesi yeterli oluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fibabanka Ekosistem ve Platform Bankacılığı'ndan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Ertürk, "bankayı müşterilerin ayağına götürme" anlayışıyla müşterilerine anında ve hızlı çözümler sağladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Hem online hem de mağaza alışverişlerinde kredi kartı dışında vade farksız, masrafsız taksitlendirme seçeneği ile hayatlarını kolaylaştırıyoruz. Dünyanın önde gelen beyaz eşya markalarından Bosch ile 'şimdi al, taksit taksit öde' yaklaşımıyla hayata geçirdiğimiz bu iş birliği ile de tüketicilere faizsiz finansman sağlıyoruz. Hedefimiz, müşterilerin alışveriş yaparken duydukları finansal ihtiyaca kadar tüm taleplerini tek bir noktadan karşılayabilmelerini sağlamak."

Bosch, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Fibabanka'dan Bosch mağazalarında vade farksız kredi kampanyası - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Fibabanka'dan Bosch mağazalarında vade farksız kredi kampanyası - Son Dakika
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