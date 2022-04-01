Fibabanka ve Paynet KOBİ'lere ve tüketicilere yeni bir ödeme yöntemi sunuyor - Son Dakika
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Fibabanka ve Paynet KOBİ'lere ve tüketicilere yeni bir ödeme yöntemi sunuyor

01.04.2022 13:37
Fibabanka ve Paynet KOBİ'lere ve tüketicilere yeni bir ödeme yöntemi sunuyor

Fibabanka, hızlı, güvenli ve yenilikçi tahsilat çözümleri sunan Paynet ile iş birliği anlaşmasına imza attı.

Fibabanka, hızlı, güvenli ve yenilikçi tahsilat çözümleri sunan Paynet ile iş birliği anlaşmasına imza attı.

Fibabanka'dan yapılan açıklamaya göre, Fibabanka müşterisi olsun olmasın herkes, Paynet üye işyerleri üzerinden sunulan 50 bin TL'ye varan kredi ile alışverişlerini kredi kartından daha uzun vadede ödeme imkanına sahip oluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fibabanka Ekosistem ve Platform Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Ertürk, Fibabanka olarak, teknolojik değişimlere hızlı şekilde uyum sağlayacak, dijital dönüşümün öncüsü olacak stratejik yaklaşımlarla çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Ertürk, yenilikçi çözümler üretmeye devam ettiklerini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dijitalleşme ve teknolojiyi iş süreçlerimize uyarlıyor, Türkiye'nin önde gelen markalarıyla iş birliği anlaşmaları imzalıyoruz. Amacımız, Fibabanka üzerinden herkesin benzersiz bir müşteri deneyim yaşaması. Bu amacın son halkası da Paynet ile olan iş birliğimiz. Bu iş birliği ile Paynet'in iş ortağı olarak çalışan KOBİ'lerin ürün satışlarında müşterilerine sunacakları "şimdi al taksit taksit öde" alternatifi ile cirolarını arttırmaya destek olurken tüketicilerin de kredi kartı limitlerine takılmadan, bütçelerine uygun vade ve taksitlerle ihtiyaçlarını başka bir platforma gitmeden doğrudan Paynet üzerinden gerçekleştirebildiği dijital kredi hizmetimizi hayata geçirmiş oluyoruz.

Hızlı ve basit bir sürecin ardından tüketicilere ihtiyaçlarına uygun tutarda ve vadede esneklik sağlayan alışveriş kredisi sunuyoruz. Hedefimiz, KOBİ'lerin ve tüketicilerin günlük hayatlarında kullandıkları platform, uygulama ve mağazalarda işlem yaparken aynı noktadan bankamız hizmetlerine de ulaşmasını sağlayarak hem KOBİ'lerin hem tüketicilerin her an ve her yerde yanlarında olmak."

Paynet CEO'su Serkan Çelik ise birlikte finansal çözümlerle teknolojiyi birleştirerek yeni ürün ve çözümler geliştirmeye devam ettiklerini vurguladı.

Çelik, ağırlıklı olarak B2B2C pazarında faaliyet gösterdikleri için sepet ortalamalarının sektör ortalamasının çok üzerinde olduğunu bildirerek, "Online kartlı ödemeler sırasında müşterilerin sıklıkla limit sorunu ile karşı karşıya kaldıklarını ya da kredi kartı limitlerinin tamamını alışverişte kullanmaktan kaçındıklarını gözlemledik ve fiziksel ticarete de dokunan PayKredi ürünümüzü geliştirdik.

Bu ürünle KOBİ müşterilerimizin son kullanıcıya yeni ödeme seçenekleri sunabilmesini ve KOBİ'lerin işlem hacimlerinin büyümesine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Fibabanka ile yaptığımız iş birliği ve entegrasyon sayesinde tüketiciye ödeme anında kredi kullanarak alışverişlerini kesintisiz bir şekilde tamamlama ayrıcalığını sunuyoruz, işletmelerin de enerjilerini tahsilatlarına değil büyümelerine odaklamalarını sağlıyoruz.

Üye işyeri, tamamen dijital ve ön onaylı kredi ile dakikalar içinde ödeme alarak ödeme yöntemlerini çeşitlendiriyor ve müşteri kaybının önüne geçerek satış rakamlarını artırabiliyor." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Fibabanka ve Paynet KOBİ'lere ve tüketicilere yeni bir ödeme yöntemi sunuyor - Son Dakika


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