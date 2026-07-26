Filenin Sultanları'na Tebrik Yağdı

Ekonomi yönetimi, FIVB Milletler Ligi'nde şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı için tebrik mesajı yayımladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, başarıların artarak devam etmesi temennisinde bulunarak, "Büyük bir gurur, büyük bir başarı. 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde şampiyonluğa ulaşarak milletimize bu büyük sevinci yaşatan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum. Azimleri, mücadeleleri ve takım ruhuyla ay-yıldızlı bayrağımızı zirveye taşıyan Filenin Sultanları'nı, teknik heyetimizi ve emeği geçen herkesi kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da paylaşımında, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi şampiyonluğuyla büyük gurur yaşattığını belirterek, sporcuları ve teknik ekibi kutladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Tarih yazmaya devam ediyoruz. Voleybol Milletler Ligi finalinde rakibi Brezilya'yı mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Filenin Sultanları'nı yürekten tebrik ediyorum. Sahada sergiledikleri inanç, azim ve mücadeleyle şanlı bayrağımızı zirveye taşıyan kahramanlarımızla gurur duyuyoruz."

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da, "2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde Brezilya'yı mağlup ederek kupayı ülkemize getiren Filenin Sultanları bir kez daha göğsümüzü kabarttı. Tarihe geçen bu büyük başarı için A Milli Kadın Voleybol Takımımızı ve teknik ekibimizi gönülden kutluyor, ay-yıldızlı bayrağımızı gururla dalgalandıran tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum." paylaşımında bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar paylaşımında, şunları kaydetti:

"Voleybol Milletler Ligi'nde destan yazarak kupayı ülkemize getiren A Milli Kadın Voleybol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum. Bu eşsiz gururu bize yaşattığınız için teşekkürler Filenin Sultanları."