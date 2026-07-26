Filenin Sultanları'na Tebrik Yağdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Filenin Sultanları'na Tebrik Yağdı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nde şampiyon oldu. Bakanlardan tebrik mesajları.

Ekonomi yönetimi, FIVB Milletler Ligi'nde şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı için tebrik mesajı yayımladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, başarıların artarak devam etmesi temennisinde bulunarak, "Büyük bir gurur, büyük bir başarı. 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde şampiyonluğa ulaşarak milletimize bu büyük sevinci yaşatan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum. Azimleri, mücadeleleri ve takım ruhuyla ay-yıldızlı bayrağımızı zirveye taşıyan Filenin Sultanları'nı, teknik heyetimizi ve emeği geçen herkesi kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da paylaşımında, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi şampiyonluğuyla büyük gurur yaşattığını belirterek, sporcuları ve teknik ekibi kutladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Tarih yazmaya devam ediyoruz. Voleybol Milletler Ligi finalinde rakibi Brezilya'yı mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Filenin Sultanları'nı yürekten tebrik ediyorum. Sahada sergiledikleri inanç, azim ve mücadeleyle şanlı bayrağımızı zirveye taşıyan kahramanlarımızla gurur duyuyoruz."

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da, "2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde Brezilya'yı mağlup ederek kupayı ülkemize getiren Filenin Sultanları bir kez daha göğsümüzü kabarttı. Tarihe geçen bu büyük başarı için A Milli Kadın Voleybol Takımımızı ve teknik ekibimizi gönülden kutluyor, ay-yıldızlı bayrağımızı gururla dalgalandıran tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum." paylaşımında bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar paylaşımında, şunları kaydetti:

"Voleybol Milletler Ligi'nde destan yazarak kupayı ülkemize getiren A Milli Kadın Voleybol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum. Bu eşsiz gururu bize yaşattığınız için teşekkürler Filenin Sultanları."

Kaynak: AA

Filenin Sultanları, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Filenin Sultanları'na Tebrik Yağdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’da yolcu otobüsü otomobile çarptı 2’si ağır 30 yaralı İstanbul'da yolcu otobüsü otomobile çarptı! 2'si ağır 30 yaralı
Arda Güler’e büyük ihanet: Saf dışı bırakmak istediler Arda Güler'e büyük ihanet: Saf dışı bırakmak istediler
Ankara felç oldu Yol çöktü, araç çukura düştü Ankara felç oldu! Yol çöktü, araç çukura düştü
Hadise de Sedat Peker’e özendi Hadise de Sedat Peker'e özendi
Merkez Bankası ödeme kuruluşunun fişini çekti Merkez Bankası ödeme kuruluşunun fişini çekti
Sevdiği kızın babasının istediği başlık parası için 5 yıldır çalışıyor Servet istediler Sevdiği kızın babasının istediği başlık parası için 5 yıldır çalışıyor! Servet istediler

18:11
CHP’de Özgür Özel’den boşalan Grup Başkanlığı görevine Faik Öztrak seçildi
CHP’de Özgür Özel’den boşalan Grup Başkanlığı görevine Faik Öztrak seçildi
17:16
Gurur dolu anlar İstiklal Marşı’nı gözyaşları içinde okudu
Gurur dolu anlar! İstiklal Marşı'nı gözyaşları içinde okudu
16:41
CHP’deki bölünme devam ediyor: Belediye başkanı istifa etti
CHP'deki bölünme devam ediyor: Belediye başkanı istifa etti
16:37
Tarih yeniden yazıldı Filenin Sultanları, Milletler Ligi şampiyonu
Tarih yeniden yazıldı! Filenin Sultanları, Milletler Ligi şampiyonu
16:13
Ünlü oyuncu Tarık Pabuççuoğlu Bodrum’da misafirhaneye yerleşti
Ünlü oyuncu Tarık Pabuççuoğlu Bodrum'da misafirhaneye yerleşti
14:36
Prensese bak sen Fotoğraf İspanya’yı ayağa kaldırdı
Prensese bak sen! Fotoğraf İspanya'yı ayağa kaldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2026 18:55:56. #.0.2#
SON DAKİKA: Filenin Sultanları'na Tebrik Yağdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.