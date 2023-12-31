Filmaşin İthalatına Ek Mali Yükümlülük Getirildi

Cıvatadan somuna, telden çiviye kadar çeşitli ürünlerin imalatında kullanılan filmaşin ithalatında, korunma önlemi olarak, 200 gün süreyle ton başına 175 dolar ek mali yükümlülük uygulanması kararlaştırıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, cıvatadan somuna, telden çiviye ve elektrota kadar çeşitli ürünlerin imalatında kullanılan filmaşin olarak tanımlı eşyaların ithalatında, korunma önlemi olarak, 200 gün süreyle ton başına 175 dolar ek mali yükümlülük uygulanacak.

Karar, 7 gün sonra yürürlüğe girecek.