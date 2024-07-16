Final Eğitim Kurumları'ndan Türkiye birincisi çıktı - Son Dakika
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Ekonomi

Final Eğitim Kurumları'ndan Türkiye birincisi çıktı

Final Eğitim Kurumları'nda YKS'ye hazırlanan Muhammed Emin Akyüz, YKS sayısal yerleştirme puanıyla Türkiye birincisi oldu. Eğitim kurumu yöneticileri, öğrencilerinin başarısından gurur duyduklarını belirtti ve nitelikli eğitim için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

16.07.2024 13:27
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Final Eğitim Kurumları'nda Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan Muhammed Emin Akyüz, YKS sayısal yerleştirme puanıyla Türkiye birincisi oldu.

Eğitim kurumundan yapılan açıklamaya göre, Final Eğitim Kurumları'nda sınava hazırlanan Akyüz, YKS sonuçlarına göre, sayısal yerleştirme puanıyla Türkiye birinciliği elde etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Final Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Taşel, sonuçların ardından tüm öğrencileriyle gurur duyduklarını belirtti.

Eğitim odaklı bakışları ve 44 yıllık birikimleriyle eğitime yaptıkların yatırımın başarılı sonuçlarını almanın kıvancı içinde olduklarını aktaran Taşel, nitelikli eğitim ve başarı için yatırım ve kaynaklarını kapsamlı bir yaklaşımla ele aldıklarını ifade etti.

Taşel, şunları kaydetti:

"Uzmanlığımız olan eğitime odaklanarak, çocuklarımızı parlak bir geleceğe hazırlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Yükseköğretim tercihi, gençlerin tüm hayatını yönlendiren en önemli dönemeçlerden biri. Yeteneklerinin farkında, özgüvenli, geleceğe güvenle bakan nesiller en büyük hedefimiz. Final olarak, başarıyı sadece sınav sonuçlarına indirgemiyoruz. Öğrencilerimizi hayata hazırlama misyonumuz tercihlerini doğru yapmaları ve kendilerini gerçekleştirmeye yaklaşma süreçlerine de titizlikle eğilmemizi gerektiriyor. 'Hem yaşam hem sınav başarısı' sloganımızla öğrencilerimizin elde ettiği sonuçları en iyi şekilde değerlendirmeleri için gelecek dönemde de yanlarındayız."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Final Eğitim Kurumları'ndan Türkiye birincisi çıktı - Son Dakika

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