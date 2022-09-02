"Aylık en yüksek reel getiri Devlet İç Borçlanma Senetleri'nde oldu" - Son Dakika
Üye Girişi

"Aylık en yüksek reel getiri Devlet İç Borçlanma Senetleri'nde oldu"

02.09.2022 10:35
"Aylık en yüksek reel getiri Devlet İç Borçlanma Senetleri'nde oldu"

Finans sektöründe faaliyetlerini sürdüren Şükrü Anıl Kömeağaç, TÜİK tarafından açıklanan finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları hakkında bilgiler verdi.

Finans sektöründe faaliyetlerini sürdüren Şükrü Anıl Kömeağaç, TÜİK tarafından açıklanan finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları hakkında bilgiler verdi. Kömeağaç, "TÜİK verilerine göre aylık en yüksek reel getirinin Devlet İç Borçlanma Senetleri'nde (DİBS) olduğunu görüyoruz. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde DİBS, yüzde 2,5 oranında kazandırdı. Bunun yanı sıra yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde ise DİBS yüzde 0,23 oranında kaybettirdi" dedi.

Finans sektöründe çalışmalarda bulunan ve fotoğrafçılık, mankenlik gibi alanlarda da faaliyetlerini sürdüren Şükrü Anıl Kömeağaç, TÜİK tarafından açıklanan finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları hakkında açıklamada bulundu. Kömeağaç, "TÜİK verilerine göre aylık en yüksek reel getirinin Devlet İç Borçlanma Senetleri'nde (DİBS) olduğunu görüyoruz. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde DİBS, yüzde 2,5 oranında kazandırdı. Bunun yanı sıra yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde ise DİBS yüzde 0,23 oranında kaybettirdi" dedi.

İlgi duyduğu alanlarda kendisini geliştiren fakat daha çok finans sektöründe çalışmalarda bulunan Şükrü Anıl Kömeağaç, konuyla ilgili açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü: "TÜİK tarafından açıklanan Temmuz 2022'yi kapsayan veriler, aylık ve üç aylık en yüksek reel getirinin hangi enstrümanlar olduğunu net bir şekilde açıklıyor. Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde dolar yatırımcısına yüzde 2,17 oranında kaybettirmiş durumda. Bunun yanı sıra mevduat faizi yüzde 3,76, euro ise yüzde 5,51 oranında kaybettirdi. Külçe altına geldiğimizde ise külçe altının yüzde 7,22 oranında yatırımcısına kaybettirmiş olduğunu görüyoruz. Belirtilen yatırım araçları TÜFE ile indirgendiğinde farklı sonuçların ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Dolar yüzde 0,51, euro yüzde 2,93, mevduat faizi yüzde 1,12 oranında yatırımcısına kaybettirdi. Tine TÜİK verilerine göre külçe altın yüzde 4,68 kaybettirirken BIST 100 endeksi yüzde 4,85 oranında yatırımcısına kaybettirmiş durumda."

"Dolar TÜFE ile indirgendiğinde yatırımcısına en yüksek getiri sağladı"

Şükrü Anıl Kömeağaç, modellik alanında da farklı projelerde yer aldığını belirterek, ilgi duyduğu alanlara yönelmenin kendisini mutlu ettiğini söyledi. Kömeağaç, TÜİK verilerine göre aylık en yüksek reel getirinin DİBS olduğunu belirterek, "Finansal yatırım araçlarının aylık reel getiri oranlarına baktığımızda doların üç aylık değerlendirmede TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,47 oranında yatırımcısına en yüksek kazancı sunduğunu söylemek olanaklı. Bunun yanı sıra dolar Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yatırımcısına yüzde 2,64 oranında kaybettirdi. BIST 100 endeksi ise Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 8,04 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren enstrüman oldu. TÜİK tarafından sunulan veriler, doğru yatırım adına oldukça önemli. Bu nedenle yatırım gerçekleştirmeden önce verileri doğru okumak ve analiz etmek gerekiyor" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Devlet desteğiyle Siirt fıstığında üretim alanı 20 yılda 10 kat arttı Devlet desteğiyle Siirt fıstığında üretim alanı 20 yılda 10 kat arttı TÜİK: Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 7,6 büyüdü TÜİK: Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 7,6 büyüdü
Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 'Aylık en yüksek reel getiri Devlet İç Borçlanma Senetleri'nde oldu' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:13 Tweet akımına katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, önceki açıklamalarına göndermede bulundu: Işıltı
16:10 MHP'den CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na "Terörist Demirtaş ve Sorosçu Kavala" tepkisi
15:55 Galatasaray'ın kaptanı Muslera'dan taraftara güvence: Tutuk başladık ama toparlarız
15:51 Deney için Japon balığını timsahların arasına attılar! Küçük balık galip geldi
15:47 Hırsızlar hedefe koydukları otomobilin kapısını açınca neye uğradığını şaşırdı
15:05 Pençe Kilit Operasyonu'nda şehit olan Astsubay Okan Meteöz, memleketinde son yolculuğuna uğurlandı
14:58 Sosyal medyayı sallayan "Cristiano Ronaldo Fenerbahçe'de" haberini yapan muhabirin işine son verildi!
15:15 Ankara Valisi Vasip Şahin'e dolandırıcılık girişimi! Şüphelilerden 3'ü tutuklandı
14:51 Tweet akımına katılan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı alıntılayıp "Zam" yazdı
14:50 Tek kelimelik paylaşımlar Twitter'ı sardı! İşte Türk siyasilerin kelimeleri...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2022 16:22:50. #1.13#
SON DAKİKA: "Aylık en yüksek reel getiri Devlet İç Borçlanma Senetleri'nde oldu" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement