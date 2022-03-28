Finans Teknolojileri Ödülleri'nde Albaraka Türk'e 2 ödül - Son Dakika

Uluslararası araştırma şirketi International Data Corporation (IDC) tarafından gerçekleştirilen IDC Türkiye Finans Teknolojileri Ödülleri, 23 Mart 2022'de gerçekleşen törenle sahiplerini buldu. Albaraka Türk, iki projeyle iki ödüle layık görüldü.

Global ölçekte faaliyet gösteren International Data Corporation (IDC), IDC Türkiye Finans Teknoloji Ödülleri'ni açıkladı. 12 farklı kategoride yer alan önemli projelerin değerlendirildiği programda Albaraka Türk, 2 ayrı ödül almaya hak kazandı.

Albaraka Türk, teknoloji ve finans sektörünün profesyonelleri tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda 2 ayrı ödüle layık görüldü. Banka, dijital üzerinden sunduğu "Güvenli Ödeme Sistemi" ve "Tapu Güvenilir Hesap" projeleri ile ödüllendirildi.

GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİ PROJESİ İKİNCİ OLDU

Türkiye Noterler Birliği ve Albaraka Türk iş birliği ile geliştirilen ve Albaraka Türk İnternet Şubesi ve Şubeleri üzerinden sunulan hizmete ilişkin bankadan yapılan yazılı açıklamada, "İkinci el motorlu kara taşıtı alım-satımında, taşıtın mülkiyeti ile satış tutarının eş zamanlı olarak el değiştirmesini sağlıyor. Böylece işlemler kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleşirken, araç bedelinin ödenmeme riski ortadan kalkıyor ve taraflar nakit taşıma yükünden kurtuluyor" bilgilerine yer verildi.

TAPU GÜVENİLİR HESAP UYGULAMASINA ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ

Albaraka Türk ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü arasında yapılan iş birliği ile geliştirilen uygulamaya ilişkin ise bankadan şu bilgilere yer verildi:

"Gayrimenkul alış satışlarında nakit taşımaya gerek kalmıyor. Tapu ile satış bedeli olan nakdin eş zamanlı olarak el değiştirmesini sağlayan bu sistem, dolandırıcılık riskini önlüyor, alıcı ve satıcı arasındaki güven problemini ortadan kaldırıyor. İşlemler, Albaraka Türk İnternet Şubesi üzerinden gerçekleşiyor. Alıcı ve satıcının girdiği bilgiler, tapu sisteminden sorgulanarak eşleştiriliyor ve gayrimenkul bedeli güvenilir hesaba aktarılıyor. Tapu dairesinde devir işleminin tamamlanması ile eş zamanlı olarak tapu ve satış bedeli el değiştiriyor, tapu alıcıya geçerken bedeli olan nakit de satıcının hesabına aktarılıyor. Sürecin tamamı Albaraka Türk internet şubesi üzerinden izlenebiliyor."

FİNANSAL ERİŞİLEBİLİRLİĞİ ARTIRMAYI AMAÇLIYORUZ

IDC Türkiye Finans Teknolojileri Ödülleri kapsamında konuşan Albaraka Türk Dijital Kanallar ve Ödeme Sistemleri Direktörü Yasemin Aydın, "Albaraka Türk olarak finans teknolojilerinin gelişimini yakından takip ediyor ve süreçlerimize dahil etmeye özen gösteriyoruz. Bu projeleri hayata geçirirken finans sektöründeki gelişmelerle birlikte müşterilerimizin ihtiyaçlarını göz önünde bulunduruyoruz. Albaraka Türk olarak müşterilerimize hızlı, güvenilir ve kolay bir biçimde hizmet sunabilmek, finansal erişilebilirliği artırmak, geliştirdiğimiz iş ortaklıklarımızla ekosisteme katkı sağlamak amacıyla teknolojimizi her geçen gün geliştiriyoruz. Global ölçekte sektörümüze değer katan IDC Türkiye tarafından 'Güvenli Ödeme Sistemi ve Tapu Güvenilir Hesap' projelerimizin ödüle layık görülmesi dolayısıyla mutluyuz. Bu projelerin hayata geçmesi için iş birliği yaptığımız Noterler Birliği ve Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'ne teşekkür ediyoruz" dedi.