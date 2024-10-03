Finans Zirvesinde İşbirliği Vurgusu

Ekonomi

Afrika ve Ortadoğu Saklama Kuruluşları Birliği (AMEDA) Başkanı Abdulla Jaffar Abdin, piyasalardaki şeffaflığın artırılması ve güvenilirliğin daha iyi bir noktaya getirilebilmesi için işbirliği içinde olunması gerektiğini bildirdi.

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu Avrasya Merkezi Saklama Kuruluşları Birliği (AECSD) & Afrika ve Ortadoğu Saklama Kuruluşları Birliği (AMEDA) İstanbul Zirvesi 2024, Merkezi Kayıt Kuruluşunun (MKK) ev sahipliğinde İstanbul Finans Merkezi'nde devam ediyor.

Zirvenin açılışında konuşan AMEDA Başkanı Abdin, zirvede Afrika, Avrasya ve Orta Doğu'dan kilit paydaşların bir araya gelerek, sistemi güçlendirmek ve ileri adım atmak için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Sermaye piyasasının önemli oyuncularının zirvede yer aldığına işaret eden Abdin, şu ifadeleri kullandı:

"Piyasalardaki şeffaflığın artırılması ve güvenilirliğin daha iyi bir noktaya getirilebilmesi için işbirliği içinde olmamız gerekiyor. Birlikte hareket ederek sermaye piyasalarındaki dirençliliği ve dayanıklılığı da artırabiliriz. Zirve sayesinde bilgileri birbirimize aktarabiliyor ve yine ortaklıklar kurup endüstrimizin gelişmesine katkıda bulunabiliyoruz. Ortak zorluklarla başa çıkmanın yollarını bir arada arıyor, gelecekte karşımıza çıkabilecek fırsatları da hep birlikte değerlendirip geleceği inşa ediyoruz."

Merkezi Saklama Kuruluşları (CSDs) Dünya Forumu Başkanı Yedil Medeu da Avrasya, Afrika ve Orta Doğu'dan birçok MKK temsilcisinin zirvede bulunduğunu hatırlatarak, gelecekte finansal piyasaları daha ileriye taşımak için bir araya gelindiğini kaydetti.

Medeu, "Finansal altyapıdaki riskleri tespit etmek, dijital dönüşümü gerçekleştirmek, düzenleyici gereklilikleri arzu edilen seviyeye taşımak, piyasa koşullarını iyileştirmek için yapmamız gereken pek çok şey var. Aynı şekilde siber güvenlik tehditlerini de göz önünde bulundurmak gerekiyor. Zira bunlar finansal piyasaların güvenilirliğini tehdit edebilecek unsurlar. İşte bu yüzden de kendi ağlarımızı korumak için elimizden geleni yapıyoruz." diye konuştu.

Sürdürülebilir finansal piyasaları gerçekleştirmek için adım attıklarını dile getiren Medeu, bu esnada da kendilerini geleceğe yönlendiren bir yol haritasına ihtiyaç duyduklarını aktardı.

Bölgeler arasındaki koordinasyonu da başarılı bir şekilde gerçekleştirdiklerinden söz eden Medeu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ana hedefimiz, birbiriyle bağlantılı küresel bir piyasa kurmak ve sınır ötesi yapılan işlemlerde de karşımıza çıkan zorlukları aşmak adına bir araya gelip ortak çözümler üretmeye çalışmak. Her ne kadar sıkıntı olursa olsun bizler işbirliği sayesinde bunun üstesinden gelebileceğimizi biliyoruz.

Birlikte deneyimlerimizi paylaşarak, bilgi aktarımında bulunarak ve yine kaynakları birlikte kullanmak suretiyle özellikle bölgesel işbirliklerinin gerçekleştirilmesi dirençliliğimizi, dayanıklılığımızı artıracak ve yine ortaya çıkabilecek tehditlere karşı da bizi daha güvenli bir noktaya taşıyacaktır. Riskler olmakla birlikte pek çok fırsat da var. Sadece riskler bağlamında işbirliği gerçekleştirmiyoruz. Fırsatlardan birlikte yararlanmak için adım atıyoruz."