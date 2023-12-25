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Finansal Hizmetler Güven Endeksi Aralık Ayında Arttı

Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE), aralıkta bir önceki aya göre 0,6 puan artarak 161,4 seviyesine çıktı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, finansal sektörde faaliyet gösteren kuruluşların yanıtlarının ağırlıklandırılmasıyla elde edilen anket sonuçlarına göre, iş durumu ve hizmetlere olan talep beklentileri endeksi olumlu etkiledi. Ancak istihdamda azalış olduğunu bildirenlerin sayısı artarken, gelecek 3 ayda istihdamda artış bekleyenlerin sayısı da arttı.

Finansal Hizmetler Güven Endeksi Aralık Ayında Arttı
25.12.2023 - 10:24,
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Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE), aralıkta bir önceki aya göre 0,6 puan artarak 161,4 seviyesine çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından aralık ayına ilişkin Finansal Hizmetler İstatistikleri ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi açıklandı.

Finansal sektörde faaliyet gösteren 142 kuruluşun yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilen anket sonuçlarına göre, endeks, aralıkta bir önceki aya göre 0,6 puan artarak 161,4 seviyesinde gerçekleşti.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son 3 aydaki iş durumu FHGE'yi azalış yönünde, son 3 aydaki hizmetlere olan talep ile gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisi ise artış yönünde etkiledi.

İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son 3 ayda iş durumunda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmeler bir önceki aya kıyasla zayıflarken, son 3 ayda hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmeler ile gelecek 3 ayda hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentiler güçlendi.

İstihdama ilişkin değerlendirmelere göre, son 3 ayda istihdamda azalış olduğunu bildirenler lehine olan seyir, artış bildirenler lehine dönerken gelecek 3 ayda istihdamda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyir güçlendi.

Aralık ayında, NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre "Finans ve Sigorta Faaliyetleri" sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, "64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)" ve "65- Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)" sektörlerinde bir önceki aya göre sırasıyla 0,1, ve 14,3 puanlık artış, "66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler" sektöründe ise bir önceki aya göre 32,8 puanlık azalış gerçekleşti.

Kaynak: AA
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