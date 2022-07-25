Toplantıda bankacılık, sigortacılık ve sermaye piyasaları sektörlerinin genel durumları irdelenecek ve gelecek döneme ilişkin yeni politika adımları istişare edilecek.

Kaynak: AA

Nureddin Nebati, İstanbul, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Finansal İstikrar Komitesi bugün Bakan Nebati başkanlığında toplanacak - Son Dakika

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