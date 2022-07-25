Finansal İstikrar Komitesi bugün Bakan Nebati başkanlığında toplanacak - Son Dakika
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Finansal İstikrar Komitesi bugün Bakan Nebati başkanlığında toplanacak

25.07.2022 11:18
Finansal İstikrar Komitesi bugün Bakan Nebati başkanlığında toplanacak

Finansal İstikrar Komitesinin 5'inci toplantısı, bugün Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Finansal İstikrar Komitesinin 5'inci toplantısı, bugün Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Bakanlıktan alınan bilgiye göre, saat 16.00'daki toplantıda, küresel ve yerel düzeydeki son gelişmelerin Türkiye'nin finansal sistemi üzerindeki etkileri ele alınacak.

Toplantıda bankacılık, sigortacılık ve sermaye piyasaları sektörlerinin genel durumları irdelenecek ve gelecek döneme ilişkin yeni politika adımları istişare edilecek.

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Kaynak: AA

Nureddin Nebati, İstanbul, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Finansal İstikrar Komitesi bugün Bakan Nebati başkanlığında toplanacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Finansal İstikrar Komitesi bugün Bakan Nebati başkanlığında toplanacak - Son Dakika
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