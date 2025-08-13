Finansal İstikrar Komitesi Toplandı

FİNANSAL İstikrar Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Finansal İstikrar Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek başkanlığında bugün toplanmıştır. Toplantıda, dünya ve Türkiye makroekonomik görünümü ele alınmış, son dönem reel sektör gelişmeleri ve finansal sektöre etkileri kapsamlı bir şekilde değerlendirilmiştir. Kredi büyüme sınırlamalarının etkileri ve uygulamaya yönelik atılabilecek adımlar ele alınmıştır. Kur korumalı mevduat ve katılma hesapları uygulamasının mevcut durumu analiz edilerek uygulamanın geleceğine yönelik senaryolar istişare edilmiştir. Komite, dengeli ve sürdürülebilir büyümenin en önemli unsurlarından olan finansal istikrarın korunması için bütüncül bir yaklaşımla çalışmalarına devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.