Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Net Döviz Açığı 83 Milyar 137 Milyon Dolar Oldu

Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı, geçen yılın aralık ayında 83 milyar 137 milyon dolar oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, aralıkta önceki aya kıyasla finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları 888 milyon dolar azalırken, yükümlülükleri ise 1 milyar 985 milyon dolar arttı. Bu kapsamda net döviz pozisyon açığı ise 2 milyar 873 milyon dolar artarak 83 milyar 137 milyon dolara çıktı.
Varlık dağılımı incelendiğinde, bir önceki aya göre ihracat alacakları ve yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları sırasıyla 708 milyon dolar ve 443 milyon dolar artarken, yurt içi bankalardaki mevduat ve menkul kıymetler sırasıyla 1 milyar 959 milyon dolar ve 80 milyon dolar azaldı.
Aynı dönemde yükümlülük dağılımında ise bir önceki aya göre yurt dışından sağlanan nakdi krediler ve ithalat borçları sırasıyla 1 milyar 386 milyon dolar ve 848 milyon dolar artarken, yurt içinden sağlanan nakdi krediler 249 milyon dolar azaldı.
Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında, aralıkta yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler Kasım 2023 dönemine göre 527 milyon dolar azalırken, uzun vadeli olanlar 277 milyon dolar arttı.
Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 1 milyar 361 milyon dolar azalırken, uzun vadeli krediler 3 milyar 595 milyon dolar arttı.
Aralık 2023'te kısa vadeli varlıklar 150 milyar 833 milyon dolar, kısa vadeli yükümlülükler ise 90 milyar 294 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Kısa Vadeli Net Döviz Pozisyonu Fazlası aralıkta bir önceki aya göre 557 milyon dolar artışla 60 milyar 539 milyon dolar oldu.
Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 35 düzeyinde gerçekleşti.
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