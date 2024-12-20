Finansın Geleceği Varlığa Dayalı Olmalı

Ekonomi

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, finansal sistemin varlığa dayalı olmasının son derece hayati olduğunu belirterek, "Varlığa dayalı olmanın finansal sistemi stabil kılacak temel faktör olduğunu düşünüyorum. Varlığa dayalı olmayan finansal sistemin büyümesinin zaman içinde riski artıracağını ve sonunda kontrol edilemez bir hale geleceğini düşünüyorum." dedi.

TürkMedya Finans Zirvesi kapsamında düzenlenen " Türkiye'de Finansın Geleceği" başlıklı oturumun ardından, etkinliğin kapanış konuşması Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan tarafından yapıldı.

Açılışına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katıldığı, Türkiye'de finans sektörünün gelecek vizyonu ve trendlerinin kapsamlı şekilde ele alındığı etkinlikte, kamu, finans ve iş dünyasından üst düzey yöneticilerle sektör paydaşları bir araya geldi.

Aşan, zirvede yaptığı konuşmada, finansın geleceğinin, dünyada bu işin nereye gittiğinden bağımsız, yerel veya lokal konuşulacak bir şey olmadığını belirterek, finansın herkese aynı şekilde davranmadığını ifade etti.

Finans sektörü içerisine giren bir kaynağın üretim tarafıyla hiçbir şekilde temas etmeden istediği kadar sistemin içerisinde dönüp, ardından sistemden çıkabileceğini ifade eden Aşan, "Bugünün dünyasında üretim ile finans arasındaki bağ artık iyice kopmak üzere. Burada bizim açımızdan ümit verici olan bir tek fintek tarafıdır." dedi.

"Finansal sistemin varlığa dayalı olması son derece hayati"

Göksel Aşan, son derece şişmiş, büyümüş ve artık kontrol edilmesi mümkün olmayan bir finans sektörü olduğuna işaret ederek, "O açıdan hep söylüyorum, finans sektörünün yönetilmesi çok kolay değil. Nereye gideceğini artık bizlerin regülasyonlarla, düzenlemelerle, müdahalelerle çok belirleyemediğimiz bir büyüklükten bahsediyoruz." ifadelerini kullandı.

Küresel finansal sistemin, kendisinin hala sağlıklı olduğu ve bu halde devam edeceği algısını oluşturmaya çalıştığını ifade eden Aşan, "Bu sürecin hala 2008'in devamı olduğunu düşünüyorum. 2008'in o büyük finansal krizinin henüz bitmediğini düşünüyorum. Sistemin, öyle ya da böyle iteklenerek yaşatıldığını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Aşan, finansal sistemin varlığa dayalı olmasının son derece hayati olduğuna dikkati çekerek, "Varlığa dayalı olmanın, finansal sistemi stabil kılacak temel faktör olduğunu düşünüyorum. Varlığa dayalı olmayan finansal sistemin büyümesinin zaman içinde riski büyüteceğini ve sonunda kontrol edilemez bir hale geleceğini düşünüyorum. O yüzden Finans Ofisi olarak bunun önemli bir araştırma alanı olduğunu düşünüyoruz. Bu konuda da birçok çalışmamız ve farklı ülkelerle temaslarımız var." dedi.

"Dünyada ciddi bir borçluluk krizi var"

Göksel Aşan, İslami finansa, sadece faizin olmadığı bir finansal sistem olarak bakmadıklarını aktararak, "Oradaki en temel faktörün varlığa dayalılık olduğunu düşünüyoruz. İşin anahtarının orada olduğu kanaatindeyiz." ifadelerini kullandı.

Dünyada ciddi bir borçluluk krizinin olduğunu kaydeden Aşan, "Biraz yatışıyor ama küresel borç hala var. Küresel borca baktığınızda 2022 yılında 300 milyar doların bir miktar üzerindeydi. 2023 yılında bir miktar onun altına geriledi. Dünyanın önünde bu borç kriziyle ilgili iki seçenek var, ya borçların bir kısmını sileceksiniz ya da enflasyon yaratacaksınız. Çünkü başka türlü bu borç krizinin içerisinden çıkmak mümkün değil. Yani ödenebilir durumda değil artık. Bunların 100 milyar dolara yakını kamu borçlarıdır. Geri kalan 200 milyar doları da özel sektör borçlarıdır. 2023 yılında küresel borçluluğun azalmasının altındaki temel neden önceki iki ve üç yıl boyunca dünyanın yaşadığı enflasyondur. Borçluluk meselesini bu yolla biraz çözmeye çalıştılar." açıklamasını yaptı.

Aşan, finteklerin maliyet, ulaşılabilirlik ve kapsayıcılık alanlarında avantajlar sağladığını belirterek, "Bu haliyle bakıldığında gerçekten kaynakların daha verimli yerlere yönelmesi açısından bence klasik bankacılık sisteminden daha ümit vericiler. Şu ana kadar bence daha başarılılar." dedi.