Finansmana Erişim Kolaylaştırılmalı - Son Dakika
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Ekonomi

Finansmana Erişim Kolaylaştırılmalı

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, reel sektörün finansmana erişimini kolaylaştırmanın önemini vurguladı.

24.04.2025 12:21
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Ekonomimizin daha güçlü ve sürdürülebilir bir zeminde büyümesi için reel sektörün finansmana erişimi kolaylaştırılmalı ve finansman maliyetleri düşürülmeli" dedi.

TOBB Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, son 1 hafta içerisinde 7 bölge toplantısı gerçekleştirdiklerini belirterek, 81 il ve 160 ilçedeki borsa başkanları ile bir araya geldiklerini açıkladı.

"Reel sektörün finansmana erişimi kolaylaştırılmalı"

İl ve ilçelerdeki ekonomik durumu, sektörlerdeki sıkıntıları ve iş dünyasının taleplerini değerlendirdiklerini söyleyen Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Toplantılarda 3 ana sorun öne çıktı; finansmana erişimde yaşanan zorluklar, zirai don felaketi, artan girdi maliyetlerinin özellikle emek yoğun sektörlerde yol açtığı problemler. Finansmana erişim sıkıntısı en çok dile getirilen konu. Ekonomimizin daha güçlü ve sürdürülebilir bir zeminde büyümesi için reel sektörün finansmana erişimi kolaylaştırılmalı ve finansman maliyetleri düşürülmeli."

"Zor durumda olan çiftçilerimizin yanında olmamız gerekiyor"

Türkiye'nin yaşadığı zirai don felaketine de dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Zirai don felaketinden birçok ürün zarar görmüş durumda. Yaşadığımız bu en büyük don felaketi, bazı bölgelerde tarımsal üretimde ciddi hasara yol açtı. Bu noktada sahada tespit çalışmalarında sıkıntılar yaşandığı vurgulanıyor. Doğru hasar tespiti, bu hasarın karşılanması ve ödemelerin zamanında yapılması çok önemli. Üretimin devamlılığı için üreticilerimizin desteklenmesi ve zor durumda olan çiftçilerimizin yanında olmamız gerekiyor. Emek yoğun sektörler rekabet gücünü kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya. İhracat pazarlarımızı korumakta büyük zorluk yaşıyoruz. Başta tekstil ve hazır giyim olmak üzere emek yoğun sektörlere ek destekler verilmeli. Ayrıca, ülkemizdeki deprem gerçeğini de unutmayalım. Türkiye'nin her il ve ilçesi afete hazır olmalı. Aynı acıları yeniden yaşamamak için güvenli yapılar, depreme dirençli şehirler hemen şimdi." - ANKARA

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Kaynak: İHA

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