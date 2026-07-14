Finansmana Erişim Sorunu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Anadolu'yu sürekli dolaşıyorum, her hafta 1 veya 2 ilimizdeyim. Gördüğüm en büyük sıkıntı, finansmana erişim. Kredi faizlerimiz uzun süredir çok yüksek seyrediyor. Üstelik iş sadece faizle de bitmiyor" dedi.

Reel Sektör ve Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıda bir açılış konuşması gerçekleştiren Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin üreten tarafı ile finanse eden tarafını aynı masaya oturttuklarını aktardı. Hisarcıklıoğlu, Edirne'den Kars'a, ülkenin her köşesinden gelen reel sektörün temsilcilerinin salonda yer aldığını kaydederek, "Yanımda da bu ülkenin en büyük bankalarının genel müdürleri var. Bu buluşmayı çok önemsiyorum. Zira reel sektör ile finans sektörü, bir kuşun kanatları gibidir. İkisi de güçlü olmalı ve birlikte hareket edebilmeli ki kuş uçabilsin. Değerli genel müdürlerimize ayrıca teşekkür ediyorum. Sıkıntılı günlerde reel sektörün yanında duruyorlar. Her zaman söylüyorum, iyi ki kamu bankalarımız var. Bugün de bu davete icabet edip, 367 oda ve borsamızın başkanıyla bir araya gelmekten çekinmediler. Dost, kara günde belli olur. Dünya büyük bir dönüşümden geçiyor. Serbest ticaret dönemi fiilen bitti. Herkes kendi sanayisini koruyor, kendi üreticisini kolluyor. Ticaret artık sadece ekonomi değil; güç ve güvenlik meselesi haline geldi. Böyle bir dünyada üretim kapasitesi, bir ülkenin en kıymetli hazinesidir. O yüzden firmalarımızı, milli servetimiz olarak görüyoruz ve bu zorlu dönemde onları korumak zorundayız. Böyle bir dünyada firmalarını nefessiz bırakan hiçbir ülke, sanayisini koruyamaz. Rakiplerimiz üreticisine ucuz ve bol finansman sağlarken, bizim üreticimizin eli kolu bağlı kalırsa, bu yarışta geri düşeriz. Bakın tablo ortada. Biz bölgemizin sanayi deviyiz" diye konuştu.

"Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği 1 trilyon liralık yeni imalat sanayi yatırım paketi için şükranlarımı sunuyorum"

İtalya ile Çin arasındaki coğrafyanın sanayi devinin Türkiye olduğuna değinen Hisarcıklıoğlu, "Ama son dönemde sanayide hızla kan kaybediyoruz. Bir ülke sanayisini kaybederse, geri kazanması nesiller alır. Onun için diyoruz ki: Şirketlerimizi bugün koruyacağız; yarın çok geç olur. Bu kapsamda, Cumhurbaşkanımızın dün müjdesini verdiği 1 trilyon liralık yeni imalat sanayi yatırım paketi için, şahsım ve camiam adına şükranlarımı sunuyorum. Bu paket, devletimizin reel sektörün sesini duyduğunun en somut göstergesidir" ifadelerini kullandı.

"Gördüğüm en büyük sıkıntı, finansmana erişim"

İş dünyası olarak, enflasyonla mücadele programını desteklediklerini belirten Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu:

"Enflasyonun, hepimizin ortak düşmanı olduğunu biliyoruz. Düşük enflasyon olmadan ne yatırım olur ne öngörülebilirlik olur ne de kalıcı büyüme olur. Programın başarıya ulaşmasını gönülden istiyoruz. Ama bu desteği verirken, sahada yaşadıklarımızı da açık yüreklilikle paylaşmak boynumuzun borcu. Anadolu'yu sürekli dolaşıyorum, her hafta 1 veya 2 ilimizdeyim. Gördüğüm en büyük sıkıntı, finansmana erişim. Kredi faizlerimiz uzun süredir çok yüksek seyrediyor. Üstelik iş sadece faizle de bitmiyor. Komisyonlar, masraflar, dosya ücretleri derken firmalarımızın katlandığı maliyet, ilan edilen faizin de üzerine çıkıyor. Kayseri'deki mobilyacım, Denizli'deki tekstilcim bana bunu anlatıyor. Bu sıkıntıyı en derinden yaşayan kesim, KOBİ'lerimiz. Unutmayalım: Bu ülkede işletmelerin yüzde 99'undan fazlası KOBİ. İstihdamın yaklaşık dörtte üçünü, ihracatın üçte birinden fazlasını onlar taşıyor. KOBİ demek, Anadolu demek; KOBİ demek, istihdam demek. Onların finansmana erişimi tıkanırsa, sadece bir bilanço kalemi bozulmaz. Mahalledeki dükkan kapanır, ilçedeki atölye durur, gencimiz işsiz kalır. O yüzden bugünkü buluşmanın odağında KOBİ'lerimiz var."

"Politika faizi ile kredi faizleri arasındaki 20 puan olan makasın daralmasını bekliyoruz"

Makroekonomik şartların, düzenlemelerin, kredi büyüme sınırları nedeniyle bankaların da birçok alanda elinin kolunun bağlı olduğunu bildiğini söyleyen Hisarcıklıoğlu, "Ama derdimizi birbirimize doğru anlatırsak, birlikte hareket edersek, bu çerçevenin iyileştirilmesi için ortak ses olabiliriz. Örneğin ticari kredilerde büyüme sınırlarının gevşetilmesini, KOBİ kredileri için tamamen kaldırılmasını birlikte talep edebiliriz. Bugünkü toplantının asıl kıymeti de budur. Beklentilerimizi de kamuoyunun huzurunda kısaca paylaşayım; enflasyon nihayet düşüş patikasına girdi, jeopolitik riskler de yatışıyor. Bu tablo, politika faizinde indirim için uygun bir zemin oluşturuyor. Merkez Bankamızdan bu yönde adımlar bekliyoruz. Politika faizi inerken, bankaların da elini taşın altına koyması lazım. Politika faizi ile kredi faizleri arasındaki bugün yaklaşık 20 puan olan makasın da daralmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.

"Nefes Kredisi ile 73 bin firmamıza 100 milyar liranın üzerinde kredi kullandırdık"

İhracatçıyı rahatlatmak için reeskont kredi imkanlarının belirgin şekilde artırılması gerektiğine dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, şu ifadelere yer verdi:

"KOBİ'lerimize, kredi tahsisinde pozitif ayrımcılık bekliyoruz. Kaynak kıtsa, önceliği en çok ihtiyacı olana verelim. Nitekim birlikte neler başarabildiğimizin en güzel örneği ortada; Nefes Kredisi. Son 20 yılda Kredi Garanti Fonu'muzla ve bankalarımızla el ele verdik ve 12 nefes kredisi programını başarıyla tamamladık. Son bir yılda yeniden başlattığımız Nefes Kredisi ile 73 bin firmamıza 100 milyar liranın üzerinde kredi kullandırdık. Ama talep, bunun en az on katı. Bu tablo bize iki şey söylüyor: Birincisi, sahada finansman ihtiyacı, görünenden çok daha büyük. İkincisi, birlikte çalışınca hızlı ve etkili çözüm üretebiliyoruz. Bu iş birliği için Kredi Garanti Fonu'muza ve bankalarımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Ama şunu da ekleyeyim: Daha iyisini yapabiliriz. Nefes'i yılda bir-iki kez başvurulan bir can suyu olmaktan çıkarıp, düzenli işleyen, kurumsal bir KOBİ finansman kanalına dönüştürebiliriz. Limitleri büyütebilir, vadeleri uzatabilir, daha çok firmamıza, daha uygun şartlarla ulaştırabiliriz. Niyet var, tecrübe var, altyapı var; gerisi el birliği. Bugün toplantımızın kapalı bölümünde başkanlarımız söz alacak; şimdiden 70'e yakın söz talebi var. Toplantı sonrasında da odalarımız, borsalarımız ve firmalarımızla bankalarımız arasında 500 civarında birebir görüşme gerçekleştireceğiz. Yani bugün burada sadece konuşmayacağız; sahanın sesini doğrudan muhatabına ulaştıracağız, sorun çözeceğiz. Sözlerimi şöyle bağlayayım: Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Reel sektör ile finans sektörü birbirini anlarsa, çözemeyeceğimiz sorun yoktur. Diyalogdan, istişareden, ortak akıldan vazgeçmeyeceğiz. Bu güzel buluşma hayırlı olsun. Katılımınız için hepinize teşekkür ediyorum."

Toplantıya TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'nun yanı sıra Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Vakıfbank Genel Müdürü Osman Arslan, Türkiye Halk Bankası Genel Müdürü Recep Süleyman Özdil ve iş dünyası temsilcileri katıldı. - ANKARA