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Fındık bahçelerinde cep teras uygulaması - Son Dakika

Fındık bahçelerinde cep teras uygulaması

02.01.2022 11:31
Fındık bahçelerinde cep teras uygulaması

Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ordu'nun en önemli gelir ve geçim kaynağı olan fındık ürününde verim ve kaliteyi artırmak amacıyla Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce hazırlanan fındık bahçelerinde cep teras uygulamasını yerinde inceledi.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ordu'nun en önemli gelir ve geçim kaynağı olan fındık ürününde verim ve kaliteyi artırmak amacıyla Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce hazırlanan fındık bahçelerinde cep teras uygulamasını yerinde inceledi.

Perşembe Kaymakamı Levent Yetgin, Stajyer Kaymakam Şule Demirtaş, İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Engin Derebaşı, Perşembe Ziraat Odası Başkanı Arslan Soydan ile birlikte Perşembe ilçesine bağlı Doğan Mahallesinde Ömer Altuntaş isimli fındık üreticisinin bahçesine giden Vali Tuncay Sonel, burada yapılan cep teras uygulaması hakkında İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz'dan bilgi aldı.

Beraberindekilerle birlikte fındık bahçesindeki cep teras uygulamasını yerinde inceleyen Vali Sonel, fındıkta verimin arttırılmasını hedeflediklerini söyledi.

Türkiye'de en çok fındık üretiminin Ordu ilinde yapıldığını ifade eden Vali Sonel, "Fındık Yetiştiriciliğinde Cep Teras Uygulama Projesi" kapsamında yamaç olan fındık bahçelerinde toprak kaymalarının önüne geçilerek, toprağın daha verimli kullanılmasının amaçlandığını söyledi.

Vali Sonel, fındıkta verimin arttırılması bazı çalışmaların yürütüldüğünün altını çizerek sözlerini şöyle tamamladı:

"Fındık, Ordumuz için olmazsa olmazlardan. Dünyada en fazla fındık üretimi Türkiye'de, ülkemizde de en çok fındık üretimi Ordu'muzda yapılmakta. Tarım ve Orman Bakanlığımızın destekleriyle, İl ve İlçe Tarım Müdürlüklerinde çalışan arkadaşlarımızın, ziraatçı arkadaşlarımızın gayretleriyle, Valiliğimizin, Büyükşehir Belediyemizin destekleriyle, çiftçilerimizle birlikte fındıkta verim ve kalitenin arttırılması için çaba harcıyoruz. Şu an dik yamaçlı bir fındık bahçesindeyiz, çalışkan Tarım ve Orman İl Müdürümüz ve ziraatçı arkadaşlarımız burada olduğu gibi toplamda 100 dönümlük arazide cep teras çalışması yapmışlar. Bu uygulama ile, gübre akmasın, su akmasın, toprak akmasın ve kökler daha sağlam toprağın dibinde kalsın istiyoruz. Bu ve buna benzer çalışmalarımız devam ediyor. Budama çalışmaları, gübreleme çalışmaları, ocak temizleme işleri yapılıyor. Çiftçilerimiz fındık bahçelerine baktığı takdirde, fındıkta verim ve kalite artar, hem aile ekonomisine hem de yöre ekonomisine katkı olur."

Vali Tuncay Sonel buradaki incelemelerinin ardından, Perşembe ilçesi Efirli Mahallesinde Cihan Sönmez'e ait tarım arazisinde, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın (DOKAP) "Ordu İli Kırsal Gelir Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi Projesi" 'Örtü Altı Üretimin Yaygınlaştırılması Alt Projesi', Ordu Büyükşehir Belediyesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce ortaklaşa yürütülen "Örtü Altı Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında oluşturulan sebze seralarını gezerek, burada yetiştirilen ürünler hakkında bilgi aldı. - ORDU

Fındık bahçelerinde cep teras uygulaması
Fındık bahçelerinde cep teras uygulaması

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Tuncay Sonel, Fındık, Tarım, Ordu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Fındık bahçelerinde cep teras uygulaması - Son Dakika Ekonomi


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