Sezon başında 110 TL sınırını aşarak üreticiyi memnun eden fındık fiyatı, yılbaşına günler kala 100 TL'ye sabitlendi.

Giresunlu üreticiler tarafından sezon başında fındık fiyatının 110 TL'ye çıkmasının ardından 120 lira seviyelerinde olması yönündeki beklentiler 2023 yılının tamamlanmasına kısa bir süre kala gerçekleşmeyeceği görüldü.

Yeni yıla günler kala fındığın fiyat istikrarını koruduğunu ifade eden Keşap Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şahin, "Toprak Mahsulleri Ofisi sezon başında Giresun için 84 TL, levant için 82,50 TL, Sivri fındık içinde 80 TL'den fındık almaya başlamasıyla rekoltenin azlığıyla birlikte serbest piyasada bir ara 110 liranın üzerine çıkan fiyatlar daha sonra 90-94 lira arasında gidip gelmeye başladı. Serbest piyasada kasım ayının son haftalarında yeniden yükselişe geçen fındık fiyatı yılbaşına günler kala 100 TL'lik fiyat istikrarını sürdürüyor" dedi. - GİRESUN