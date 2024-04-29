Giresun Ticaret Borsası Başkanı: Fındık fiyatı 128-130 lira arasında - Son Dakika
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Ekonomi

Giresun Ticaret Borsası Başkanı: Fındık fiyatı 128-130 lira arasında

Giresun Ticaret Borsası Başkanı: Fındık fiyatı 128-130 lira arasında

Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük, serbest piyasada fındığın 128-130 liradan alıcı bulduğunu belirtti. Bölük, fındık fiyatının son dönemde durağan bir süreç izlediğini ve bugün pazarda 1 kilogram fındığın 128-130 liradan işlem gördüğünü ifade etti.

29.04.2024 14:13
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Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük, serbest piyasada fındığın 128-130 liradan alıcı bulduğunu bildirdi.

Bölük, AA muhabirine, 2024 yılına 101 liradan başlayan fındık fiyatının son dönemde durağan bir süreç izlediğini belirtti.

Bugün pazarda 1 kilogram fındığın 128-130 liradan işlem gördüğünü ifade eden Bölük, fiyatın arz talep dengesine göre şekillendiğini aktardı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Giresun Ticaret Borsası Başkanı: Fındık fiyatı 128-130 lira arasında - Son Dakika

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