Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük, serbest piyasada fındığın 128-130 liradan alıcı bulduğunu bildirdi.
Bölük, AA muhabirine, 2024 yılına 101 liradan başlayan fındık fiyatının son dönemde durağan bir süreç izlediğini belirtti.
Bugün pazarda 1 kilogram fındığın 128-130 liradan işlem gördüğünü ifade eden Bölük, fiyatın arz talep dengesine göre şekillendiğini aktardı.
Son Dakika › Ekonomi › Giresun Ticaret Borsası Başkanı: Fındık fiyatı 128-130 lira arasında - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?