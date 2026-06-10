Fındık Fiyatlarına Dikkat!

Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, yeni fındık sezonu öncesinde piyasada yaşanan fiyat düşüşlerinin üreticiyi zor durumda bıraktığını söyledi.

Fındık piyasasında son aylarda yaşanan sert gerilemenin üreticiyi olumsuz etkilediğini ifade eden Muammer Aydemir, fiyatların 370 liraya kadar yükseldiğini ancak ekim ayının sonlarından itibaren ciddi bir düşüş yaşandığını kaydetti. Aydemir, üreticilerin ve ziraat odalarının yaptığı değerlendirmelerin zaman zaman yanlış algılandığını belirterek, amaçlarının hiçbir zaman çiftçiye ürününü satmamasını tavsiye etmek olmadığını söyledi.

Rekolte açıklamalarının ve piyasa dinamiklerinin fiyatlar üzerinde etkili olduğuna dikkat çeken Aydemir, Türkiye'de açıklanan 402 bin tonluk rekolte rakamının ardından yaşanan sel ve yoğun yağışların üretimi olumsuz etkilediğini ifade etti. Gerçekleşen rekoltenin yaklaşık 350 bin ton seviyelerinde olduğunu düşündüklerini belirten Aydemir, büyük alıcı firmaların piyasa hareketleri, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) elindeki stokları satışa sunması ve yurt dışındaki üretim miktarlarına ilişkin iddiaların da fiyatlar üzerinde etkili olduğunu dile getirdi.

Yeni sezonda üreticinin beklentisinin yüksek olduğunu vurgulayan Aydemir, TMO'nun güçlü bir alım politikası izlemesinin piyasaya güven vereceğini söyledi. Geçen sezon TMO'nun alım fiyatlarının üretici açısından önemli olduğunu hatırlatan Aydemir, Cumhurbaşkanı tarafından açıklanacak ve üreticiyi memnun edecek bir fiyat beklentisi içinde olduklarını ifade etti. Aydemir, 280 ila 300 lira arasında açıklanacak bir fiyatın üreticiyi rahatlatacağını düşündüklerini kaydetti.

Bu yıl yaşanan don olaylarının bazı bölgelerde etkili olduğunu ancak asıl tehdidin kahverengi kokarca olduğunu belirten Aydemir, çiftçilerin büyük bölümünün ilaçlama çalışmalarını gerçekleştirdiğini söyledi. Özellikle aşağı kesimlerde zararlının görüldüğünü ifade eden Aydemir, mücadelede başarının ancak tüm üreticilerin aynı anda hareket etmesiyle mümkün olacağını vurguladı.

Kahverengi kokarca ile mücadelede kamu kurumlarının önemli çalışmalar yürüttüğünü dile getiren Aydemir, Samsun genelinde gerçekleştirilen ilaçlama faaliyetlerinin olumlu sonuç verdiğini ancak mücadelenin sürdürülmesi gerektiğini belirtti. Kış şartları ve yoğun yağışların zararlı popülasyonunu azalttığını ifade eden Aydemir, sorunun tamamen ortadan kalktığının düşünülmemesi gerektiğini söyledi.

Son dönemde etkili olan yoğun yağışların yalnızca fındık üretimini değil sebze tarımını da olumsuz etkilediğini belirten Aydemir, özellikle fasulye, biber ve patlıcan ekili alanlarda ciddi zararların oluştuğunu kaydetti. Denize yakın köylerde ve bazı kırsal bölgelerde üreticilerin sıkıntı yaşadığını ifade eden Aydemir, kalıcı çözümler geliştirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Üreticilerin ekonomik zorunluluklar nedeniyle ürünlerini hasat sonrası kısa sürede satmak durumunda kaldığını belirten Aydemir, düğün, eğitim ve borç ödemeleri gibi nedenlerle çiftçilerin düşük fiyatlara razı olmak zorunda kaldığını söyledi. Fiyatların erken açıklanmasının üreticinin önünü görmesini sağlayacağını ifade eden Aydemir, TMO'nun yeni sezon alım fiyatlarını mümkün olan en kısa sürede duyurmasının büyük önem taşıdığını sözlerine ekledi. - SAMSUN