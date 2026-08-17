Fındık Patozcuları Zorlu Sezonda Çalışıyor - Son Dakika
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Fındık Patozcuları Zorlu Sezonda Çalışıyor

Fındık Patozcuları Zorlu Sezonda Çalışıyor
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Ordu'da fındık hasadı döneminde patozcular, saatlik 6 bin TL ile 50 gün yoğun mesai yapıyor.

Ordu'da hasat edilen fındıkları ayıklamak için zorlu mesaisine başlayan patozcular, yaklaşık 50 gün boyunca çalışacakları sezonda saatlik ücret olarak 6 bin TL kazanıyor.

Karadeniz Bölgesi'nin en önemli geçim kaynaklarından birisi olan fındık hasadı, sahil kesimlerinde resmi olarak 10 Ağustos tarihinde toplanmaya başlandı. Türkiye'de en fazla üretiminin yapıldığı ve hasadı devam eden fındıklarını harmana getirip kurutan üreticilerin kabuğundan ayırmak için kullandığı patozların mesaisi ise yoğunlaştı.

Zor şartlar altında 50 gün çalışılıyor, saatlik ücreti 6 bin TL

Gece-gündüz zor çalışma şartları olan ve her yıl ortalama 50 gün, iş yoğunluğuna göre günün yaklaşık 20 saatini çalışarak geçiren ve diğer günlerde farklı işler ile uğraşan patozcular için mesai yoğun bir şekilde sürüyor. Güneşli hava ve işlerinin gereği toz içerisinde çalışan patozcular, geçen yıl 4 bin 500 TL olan saatlik çalışma ücretini, bu yıl 6 bin TL olarak belirledi.

"Bu sene fındık güzel, eve gitmeden makine başında hizmet veriyoruz"

Patoz sahibi Ahmet Yasin Sönmez, "2026 yılı fındık sezonumuz başladı, işlerimiz çok yoğun. Harmanlar güzel, Allah'a çok şükür fındık bu sene bol. Zorlu, 7 gün 24 saat çalışıp hizmet vermeye çalışıyoruz. Bu sene Ordu çevresinde patoz saati 6 bin lira. Mazot fiyatları biraz daha düşük olsa memnun olurduk ama buna da şükür. Eve gitmeden gece-gündüz makinenin başındayız. Bu iş bizde dededen bu yana devam ediyor. Biz sezonumuzda sahil kesim bitince yükseklere çıkıyoruz, toplamda da 45-55 gün boyunca hizmet vermeye çalışıyoruz" dedi.

"Allah ne verdiyse şükürler olsun"

Ağabeyinin, hasadı tamamlanan fındığını patoz işlemine başlattıklarını söyleyen Ümit Demirel, "Allah ne verdiyse şükürler olsun. Hasat güzel gidiyor, Allah güle güle ağız tadıyla yemeyi nasip etsin" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

Ekonomi, Ordu, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Fındık Patozcuları Zorlu Sezonda Çalışıyor - Son Dakika

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