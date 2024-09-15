Fındık Üreticileri Şebinkarahisar'ı Tercih Ediyor - Son Dakika
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Ekonomi

Fındık Üreticileri Şebinkarahisar'ı Tercih Ediyor

Fındık Üreticileri Şebinkarahisar\'ı Tercih Ediyor

Giresun'da fındık üreticileri, kurutmak için Şebinkarahisar'ın hava şartlarını tercih ediyor.

15.09.2024 14:18
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??????? Giresun'da fındık üreticileri, bu yıl da ürünlerini kurutmak için hava sıcaklığının daha yüksek, yağışın ise az olduğu Şebinkarahisar ilçesini tercih etti.

Geçen ay başlayan hasat sonrası fındığını kurutma aşamasına geçen üreticiler, bu işlem için geniş alanlar ve uygun hava şartlarına dikkat ediyor.

Eylülle birlikte yağışların arttığı sahil kesimine alternatif yerler arayan üreticiler, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu sezon da çoğunlukla 110 kilometre uzaklıktaki Şebinkarahisar ilçesini tercih etti.

İlçedeki güneşli havayı fırsat bilen fındık üreticileri, yol kenarları ve boş alanlara serdikleri fındıklarını kurutuyor.

Dereli ilçesinden Şebinkarahisar'a gelen üretici Mehmet Kurt, AA muhabirine, sahil kesiminde bir haftadır devam eden yağışlar nedeniyle Şebinkarahisar'ı tercih ettiklerini söyledi.

Fındığı daha erken kurutmak istediğini dile getiren Kurt, şöyle konuştu:

"Benim fındığı kurutup İstanbul'a dönmem gerekiyordu. Daha çabuk kuruması için Şebinkarahisar'a geldik. Gün içinde sahil kesimlerinde güneşi zor görüyoruz. Bu şartlarda fındık 1 haftada kurumuyor. Yerin yoksa o da zor oluyor. Şebinkarahisar'da 2,5 günde işimizi halledip köyümüze dönüyoruz."

Kurt, bu yıl rekolteden memnun olduğunu belirterek, "Yaklaşık 300 rakımdan sonra fındık rekoltesi iyi. 15 dönüm yerimden çok şükür 2 tonun üzerinde fındık aldım. Geçen yıl aynı yerden 700 kilogram fındık almıştım." dedi.???????

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Fındık Üreticileri Şebinkarahisar'ı Tercih Ediyor - Son Dakika

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