Fındık Üreticisine Acil Destek İhtiyacı - Son Dakika
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Ekonomi

Fındık Üreticisine Acil Destek İhtiyacı

Fındık Üreticisine Acil Destek İhtiyacı

UFK Başkanı Şenocak, fındık üreticilerinin desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

24.11.2024 12:16
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Ulusal Fındık Konseyi (UFK) Başkanı Cem Şenocak, fındık üreticisinin desteklenmesi modelinin revize edilmesi gerektiğini belirterek, "Fındık üreticisini tekrar bahçesine döndürmek gerekir. Bugün dünya fındık ihracat payımız yüzde 60'lara düştü. Üreticiyi doğru desteklersek yeniden eskisi gibi yüzde 80'lere ulaşabiliriz" dedi.

Fındık ihracatından son on yılda ithal girdi maliyeti olmadan 20 milyar doların üzerinde döviz sağlandığını belirten Şenocak, 10 yıl öncesine kadar yüzde 80 bir pazar payına sahip olduklarını bugün ise yüzde 60'lara kadar düştüklerini dikkat çekti. Şenocak, "Fındık politikasını doğru yönetirsek yeniden yüzde 75-80'lere gelebiliriz" diye konuştu.

"Fındık üreticisi bahçeden koptu"

Şenocak, bu politikanın doğru yönetilmesi için üreticiyi destekleme politikalarının revize edilmesi gerektiğini kaydederek, "Fındık üreticisi bahçeden koptu. Üreticinin iyi tarım uygulamaları ile desteklenerek bahçesine dönüşünü sağlayıp gelirini artırmak çok önemlidir" ifadelerini kullandı.

Şenocak, şöyle devam etti:

"Özellikle fındıktan başka alternatifi olmayan sarp ve eğimli arazilerde, miras yoluyla küçülmüş bahçelerde maliyetini karşılamakta zorlanan üretici yapısının tekrar kazanılması için destekleme modelleri ve miktarları büyük önem arz eder. Düz ovalarda birçok alternatif üretim yapabilen geniş arazilerde fındık dikimi olan miras bölünmeleri henüz çok artmamış bölgelere olan destekle; sarp meyilli alternatifi olmayan ancak çok büyük bir alana yayılmış bölünmüş, küçük bahçeler haline gelmiş üretici yapısı aynı modelle desteklenmemelidir. Bu iki üretici yapısı muhakkak ayrı şekillerde desteklenmelidir. Çünkü bu işin birde sosyal boyutları vardır."

Fındık üreticisinin bu şartlarda ekonomik zorluk yaşaması sebebiyle yıllar içerisinde Büyükşehirlere göç ettiğini ve bu göçün halen devam ettiğini kaydeden Şenocak, "Bu durum büyük şehirlerin yükünü artırmakta sıkıntılarını büyütmektedir. Bundan dolayı doğru destekleme modeli revizelerle acilen yapılandırılmalıdır. Göç önlenmeli, üretici bahçesine tekrar döndürülmelidir. Bu çalışma büyükşehirlerinde yükünü azaltacaktır. Büyük şehirlerde çarpık yapılaşma engellenecek hatta sosyal ekonomik açıdan bunalmış fındık üreticisi aileler üründen elde ettikleri gelirle geçinebileceklerine inanırlarsa kendi ata topraklarına büyük ölçüde geri dönüş sağlayacaktır." - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Fındık Üreticisine Acil Destek İhtiyacı - Son Dakika

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