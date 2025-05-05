Fındıkta Kahverengi Kokarca Mücadelesi - Son Dakika
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Ekonomi

Fındıkta Kahverengi Kokarca Mücadelesi

KFMİB, kahverengi kokarca için biyolojik ve kimyasal mücadeleye destek veriyor, üreticilere broşür hazırladı.

05.05.2025 10:37
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Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) fındıkta zarara neden olan kahverengi kokarcayla mücadele çalışmalarına destek veriyor.

KFMİB Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Osman Sabır, yaptığı yazılı açıklamada, kışlaklarda yürütülen mücadelenin bahar aylarında fındık bahçelerine taşınması gerektiğini belirtti.

Üreticilerden ürünlerine sahip çıkmalarını isteyen Sabır, kahverengi kokarcayla entegre bir şekilde mücadele edilmesinin büyük önem taşıdığına işaret etti.

Sabır, sayıları artırılarak doğaya salınacak samuray arısı vasıtasıyla yapılan biyolojik mücadele ve ruhsatlı ilaçların kullanıldığı kimyasal mücadeleye eş güdümlü devam edilmesinin Türk fındığını bu zararlıdan kurtarabilecek tek yol olduğunu vurguladı.

KFMİB tarafından üreticilerin kokarcaya karşı ruhsatlı zirai ilaçları hangi dönemde hangi dozda kullanması gerektiğine ilişkin bilgilerin yer aldığı bir el broşürü ve afiş hazırlandığını aktaran Sabır, bu materyallerin çiftçiden direkt alım yapan sektör paydaşları ve devlet kurumları aracılığıyla mümkün olduğunca fazla üreticiye ulaştırılacağını ifade etti.

Sabır, feromon tuzak ithali ve samuray arısı üretimi çalışmalarına destek verdiklerini kaydetti.

Kaynak: AA

Hasan Osman, Karadeniz, Çiftçilik, İhracat, Ekonomi, Güncel, Tarım, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Fındıkta Kahverengi Kokarca Mücadelesi - Son Dakika

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