Fındıkta 'kozalak akarı' ile mücadele başladı - Son Dakika
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Fındıkta 'kozalak akarı' ile mücadele başladı

21.04.2022 14:27
Fındıkta 'kozalak akarı' ile mücadele başladı

Türkiye'de özellikle Karadeniz Bölgesi'nde üreticilerin önemli geçim kaynaklarından biri olan fındıktaki tehlike olan 'kozalak akarı' ile mücadele başladı.

Türkiye'de özellikle Karadeniz Bölgesi'nde üreticilerin önemli geçim kaynaklarından biri olan fındıktaki tehlike olan 'kozalak akarı' ile mücadele başladı.

Fındığın meyve, yaprak ve sürgün gözlerini tahrip ederek ekonomik kayıplara neden olduğu bilinen kozalak akarı ile hem üreticiler el yardımıyla mücadelesini sürdürüyor hem de kimyasal ilaçlama yoluyla bahçelerinde uygulamalar yapıyor.

Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, hastalık ve zararlılar ile mücadele edilmediği zaman bitkisel üretimde önemli kayıplara neden olduğunu söyledi. Ordu için önemli bir ürün olan fındıkta hastalık ve zararlılara karşı mücadelelerin başladığını kaydeden Yılmaz, "Mücadele edilmediği taktide fındık üretiminde önemli kayıplara neden olan külleme hastalığı ve fındıkta kozalak akarı da bu hastalık ve zararlılarından bazılarıdır. İçinde bulunduğumuz dönem itibariyle özellikle kozalak akarı zararlıları olan bahçelerde külleme hastalığı da varsa bu bahçelerde ilaçlı mücadele yapılması gerekmektedir" dedi.

"Kozalak akarı ciddi kayıplara neden olabiliyor"

İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, kozalak akarı ile mücadele yapılmadığında ciddi kayıplara neden olduğunu ifade ederek, "Kozalak akarının iki formu mevcuttur ve bunlardan birisi tomurcuklarda meyve yerine kozalak oluşturmak sureti ile zarar yapan form söz konusudur, bir diğeri ise tomurcuklarda kozalak oluşturmadan tahrip etmek sureti ile zarar yapan bir formu vardır. Biz kozalak akarı ile mücadele konusunda özellikle yapraksız dönemde bu kozalakların toplanıp fındığın dibine bırakılması şeklinde yani mekanik müdahale yapılmasını önceliyoruz, bu bizim için ilaçlı mücadeleden de önceliklidir. Tabii, bazen yoğunluğa göre ilaçlı mücadele de gerekebiliyor. Bunun için de bir dalda 5 ve üzerinde kozalak mevcutsa, tomurcuklarda da aynı şekilde 5 ve daha fazla kozalak zararı görülmüşse ilaçlı mücadeleye karar veriyoruz ve gerçekleştiriyoruz. İlaçlı mücadelelerin yapılmadığı zaman ciddi zararlar ve kayıplara neden oluyor" şeklinde konuştu. - ORDU

Fındıkta 'kozalak akarı' ile mücadele başladı
Fındıkta 'kozalak akarı' ile mücadele başladı
Fındıkta 'kozalak akarı' ile mücadele başladı
Fındıkta 'kozalak akarı' ile mücadele başladı
Fındıkta 'kozalak akarı' ile mücadele başladı

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Karadeniz Bölgesi, Kozalak, Türkiye, Ordu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Fındıkta 'kozalak akarı' ile mücadele başladı - Son Dakika


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