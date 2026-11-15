Finike'de erkenci portakal hasadı başladı, ürünün yüzde 90'ı iç pazara sunuluyor - Son Dakika
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Finike'de erkenci portakal hasadı başladı, ürünün yüzde 90'ı iç pazara sunuluyor

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Finike\'de erkenci portakal hasadı başladı, ürünün yüzde 90\'ı iç pazara sunuluyor
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Finike portakalında erkenci ürün hasadı başladı; ilçede yaklaşık 33 bin dekarda yetiştirilen portakalın yüzde 90'ı iç piyasaya, yüzde 10'u çoğunlukla Almanya'ya gönderiliyor. Finike portakalı için AB tescil süreci de başlatıldı.

Antalya'da tat ve aroması, damakta bıraktığı lezzet gibi ayırt edici özellikleriyle 18 yıl önce coğrafi işaretle tescillenen Finike portakalının yüzde 90'u iç piyasaya, yüzde 10'u yurt dışına gönderiliyor.

İlçede yaklaşık 33 bin dekarda yetiştirilen Finike portakalında, erkenci ürünlerde hasat dönemi başladı. Turuncu renge bürünen ilçede çoğunlukla "Washington Navel" cinsi portakal üretiliyor.

Bahçelerden toplanan portakallar, traktörlere yüklenip, soğuk hava depolarına tanışıyor. Burada yıkanıp, boylarına göre ayrılan portakallar, paketlenerek pazarlara, marketlere ve yurt dışına gönderiliyor.

Hasat süresinin ürünün cinsine göre mayısa kadar süren portakalın, yüzde 90'lık kısmı iç piyasaya veriliyor, yüzde 10'u da büyük bir bölümü Almanya olmak üzere ihraç ediliyor.

Finike portakalında AB tescil çalışmaları başlatıldı

Finike Kaymakamı Mehmet Soylu, AA muhabirine, ilçenin büyük bir bölümünü kaplayan portakal bahçelerinde hasat döneminin başlamasıyla her yeri güzel bir kokunun sardığını söyledi.

Bu yıl ürün beklentisinin yüksek olduğunu dile getiren Soylu, "33 bin dekarın üzerinde alanda portakal ağaçlarımız var, ciddi bir üretim yapılıyor. Geçen sene 230 bin tonluk üretimimiz vardı, bu yıl geçeceğini düşünüyoruz, rekolte yüksek. Çiftçilerimizin bir kısmı hasada başladı, diğer kısmı da başlamak üzere. Şu anda hummalı bir çalışma var arazilerimizde." dedi.

Soylu, ilçe halkının genelinin geçim kaynağını portakalın oluşturduğunu kaydetti.

Finike portakalının dünyada tanınan bir ürün olduğunu ifade eden Soylu, "Finike portakalı dünyada rakipsiz bir ürün. Kabuğunun inceliği, içinin suyu, asit oranı her şeyiyle çok iyi seviyede ve değerli. Zaten yurt içi tescilimiz var, AB tescil sürecimiz de başladı. İnşallah seneye hasat zamanında AB tescilimiz de gerçekleşmiş olacak." diye konuştu.

Kaymakam Soylu, çiftçilerin bereketli bir sezon geçirmesini diledi.

"Tadı ve aromasıyla diğer portakallardan farklı"

Finike Ziraat Odası Başkanı Halil Sarıçobanoğlu da portakalda erkenci ürünlerde hasat döneminin kasım itibarıyla başladığını ve mayısın ortalarına kadar sürdüğünü belirtti.

Portakalın ilçe ekonomisi için önemli olduğuna işaret eden Sarıçobanoğlu, "Ziraat Odasına kayıtlı 3 bine yakın üyemin hemen hemen hepsinin geçim kaynağı narenciye, başka geçim kaynağımız yok." ifadesini kullandı.

Toplanan ürünlerin büyük bir bölümünün iç piyasada satıldığını anlatan Sarıçobanoğlu, son 5 yıldır Almanya'ya da ürün gönderildiğini söyledi.

Finike portakalının tadı ve aroması dolayısıyla diğer portakallardan farklı olduğunu, bundan dolayı da coğrafi işaret tescili aldığını vurgulayan Sarıçobanoğlu, bazı pazarlarda farklı yerlerde yetiştirilen portakalların da "Finike portakalı" adı altında satıldığını, bunun marka haline gelen Finike portakalına zarar verdiğini kaydetti.

Kaynak: AA
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