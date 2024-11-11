Finrota'nın Netekstre Ürünü Zaman Tasarrufu Sağlıyor

Ekonomi

Finrota'nın açık bankacılık ürünü Netekstre, 2024'ün üçüncü çeyreğinde kullanıcılarına finansal takip ve muhasebe operasyonlarında toplamda 400 bin saatlik zaman tasarrufu sağladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Netekstre, çok sayıda banka ve ödeme sistemiyle entegrasyonu sayesinde kullanıcılarına tek bir ekrandan farklı banka hesaplarını yönetme imkanı sunuyor.

Geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında Netekstre ile 8 milyondan fazla hesap hareketi yüzde 11 büyüme ile sınıflandırılarak raporlandı. Netekstre, sisteme entegre hesap hareketlerinin izlenebildiği 30 bankayla hizmet vermeye devam etti.

Finrota'nın bu yıl kullanıma sunduğu Nakit Akış Platformu (NAP360) da işletmelerin finansal yönetimini kolaylaştırdı. NAP360, kullanıcıların nakit akışlarını anlık olarak izlemelerine, analiz etmelerine ve yönetmelerine imkan tanıyarak daha bilinçli kararlar almalarını sağlamayı amaçlıyor.

Finrota'nın açık bankacılık hizmetleri arasında yer alan kart hareketi raporlama sistemi Posrapor'da işlenerek raporlanan kart hareketi 3 milyonu aştı.

Posrapor, çeşitli banka ve ödeme kuruluşlarının POS işlemlerini ortak bir veri tabanında sunarak kullanıcılara kolaylık sağlarken, kullanıcılar, komisyon değişiklikleri, vade tarihleri, kart programları ve taksit sayısı gibi önemli bilgilere dair detaylı raporlara erişebiliyor. Bu sayede, finansal süreçlerin yönetimi daha şeffaf ve verimli hale geliyor.

Ayrıca Posrapor, firma blokeli çalışıyorsa tarih ve tutar bilgilerini takip ederek nakit akışını yönetmeye de destek oluyor.

E-DBS ürünü ile tahsile gönderilen fatura tutarı 4,5 milyar lira oldu

Sunduğu çözümlerle firmalara finansal fayda sağlayan nakit yönetim sistemi Elektronik Doğrudan Borçlandırma Sistemi (E-DBS), yılın üçüncü çeyreğini başarılı bir performansla kapattı.

Geniş müşteri ağı veya bayisi bulunan firmalar, E-DBS sistemiyle yapılan mal ve hizmet satışlarında fatura tahsilatlarını otomatik olarak gerçekleştiriyor.

2024'ün üçüncü çeyreğinde, E-DBS ürünü aracılığıyla tahsile gönderilen fatura tutarı, geçen yılın aynı dönemine göre 2 katı artış göstererek 4,5 milyar liraya yükseldi. Bu etkileyici büyüme, E-DBS'nin firmalara sağladığı operasyonel kolaylıklar ve finansal yönetim avantajlarının bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

E-DBS, işletmelerin nakit akışını ve finansal süreçlerini daha etkin bir şekilde yönetmelerine yardımcı olarak, kullanıcı dostu arayüzü ve kapsamlı yönetim özellikleriyle dikkati çekiyor. Bu sistem, firmaların finansal operasyonlarını otomatikleştirerek hem zaman hem de kaynak tasarrufu sağlamalarına olanak tanıyor.

Finrota'nın hızla gelişen ürünlerinden Toplu Ödeme Sistemi (TÖS), 2023'ün aynı dönemine göre 20 katı artış gösterdi.

TÖS, toplu para transferi, EFT, havale, SWIFT ve ithalat ödemeleri gibi çeşitli finansal işlemleri hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirme imkanı sunarken, aynı zamanda ERP programlarıyla entegre olarak çalışarak, borçların muhasebe sisteminden otomatik çekilmesini sağlıyor. Bu sayede ödemeler daha hızlı yapılıyor ve ödenen kayıtlar etkili bir şekilde işleniyor.

Bankalarla sorunsuz bir entegrasyona sahip olan TÖS, finans ve muhasebe ekiplerinin farklı araçlara yönelmelerine gerek kalmadan tüm işlemleri tek bir portal üzerinden yönetmelerine olanak tanıyor.

TÖS, yenilikçi özellikleri sayesinde firmaların finansal süreçlerini kolaylaştırmaya ve iş verimliliklerini artırmaya devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Finrota Genel Müdürü İlknur Uzunoğlu, 2024'ün ilk yarısında güçlü bir büyüme performansı sergilediklerini belirterek, bu ivmeyi üçüncü çeyrekte de sürdürmekten mutluluk duyduklarını vurguladı

Müşteri odaklı yaklaşımları ve yenilikçi çözümleriyle gelecek dönemlerde de büyümeye devam edeceklerine inandıklarının altını çizen Uzunoğlu, açık bankacılık alanındaki ürün ve hizmetlerini sürekli geliştirdiklerine dikkati çekti.

Uzunoğlu, "Netekstre'nin sağladığı zaman tasarrufu, müşterilerimizin kaynaklarını daha stratejik alanlara yönlendirmelerine olanak tanıyor. Açık bankacılık çözümlerimizle, işletmelerin finansal yönetiminde fayda yaratmayı hedefliyoruz. Ayrıca, bu yıl kullanıma sunduğumuz NAP360 ile firmalar, nakit akışlarını daha iyi yönetme imkanı buluyor ve finansal planlamalarını güçlendiriyor. Bu platform, kullanıcıların gerçek zamanlı verilerle karar verme süreçlerini hızlandırarak, mali sağlığı artırmayı amaçlıyor. Fark yaratan finansal çözümlerimizle finansal teknolojinin rotasını çizmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.