Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, dünyanın en büyük 3 koku üreticisi Firmenich, Givaudan ve International Flavors & Fragrances'a (IFF) uluslararası bir kartele katıldıkları gerekçesiyle yaklaşık 472 milyon avro ceza verdi.

AB Komisyonu, koku sektöründe faaliyet gösteren Firmenich, Givaudan ve IFF'nin Avrupa Ekonomik Alanı'nın tamamını kapsayan uluslararası kartele katıldıklarının tespit edildiğini açıkladı.

Açıklamada, Mart 2019-Mart 2023 döneminde 3 şirketin, Birlik rekabet kurallarını ihlal ederek dünyanın en büyük koku bileşimi alıcısı Unilever ile ticari ilişkilerine dair hassas bilgileri paylaştığı belirtildi.

Paylaşılan bilgiler arasında fiyat artışları, fiyat pazarlığında izlenecek taktikler ve enerji maliyetleri nedeniyle uygulanabilecek ek ücretlerin de yer aldığı belirtilen açıklamada, şirketlerin Unilever'in koku bileşimleri ve bunlarda kullanılan maddelerin maliyetleri konusunda daha fazla şeffaflık talebine nasıl yanıt verecekleri konusunda da bilgi paylaştığı ifade edildi.

3 şirketin Unilever için çalışan ekiplerdeki personeli birbirlerinden almamak konusunda da anlaştığı, Givaudan ve IFF'nin, kişisel bakım ve ev ürünlerinde kullanılan koku bileşimleri ile parfümlere ilişkin fiyat artışı hedeflerini ve bazı müşterilerle yürüttükleri görüşmeleri de birbirlerine aktardığı bildirildi.

Açıklamada, AB Komsiyonunun, Givaudan'a 252 milyon 363 bin avro, Firmenich'e 137 milyon 689 bin avro, IFF'ye 81 milyon 915 bin avro ceza verdiği belirtildi.

AB Komisyonunun başlattığı soruşturma kapsamında Mart 2023'te şirketlerde habersiz denetimler yapılmıştı.

Söz konusu şirketlerin soruşturmada işbirliği yapması nedeniyle cezalarda indirime gidildi. Şirketlerin kartele katıldıklarını ve sorumluluklarını kabul ederek Komisyonla uzlaşmaları dolayısıyla cezalarda yüzde 10 indirim uygulandı.