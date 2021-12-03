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Fırtına balık tezgahlarını etkiledi - Son Dakika

Fırtına balık tezgahlarını etkiledi

03.12.2021 13:55
Fırtına balık tezgahlarını etkiledi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde balıkçı esnafı tezgahlarda yer alan balık fiyatlarının pahalı olmadığını ifade ederken, hafta başında yaşanan fırtınanın olumsuz etkilediğini söyledi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde balıkçı esnafı tezgahlarda yer alan balık fiyatlarının pahalı olmadığını ifade ederken, hafta başında yaşanan fırtınanın olumsuz etkilediğini söyledi.

Hafta başında Batı Karadeniz bölgesini etkisi altına alan şiddetli rüzgar ve yağış teknelerin denize açılmasını engellerken, balıkçılar buzhanelerden balık temin etmek zorunda kaldı. Havanın bugün itibarıyla yeniden normale dönmesi ile denize açılan balıkçı esnafı yeniden tezgahını doldurdu.

Tezgahlarda yer alan balıklardan hamsi 25 TL, istavrit 30 TL, mezgit 40 TL, çinekop 60 TL, kolyoz 30 TL fiyatlarında satılıyor.

Balık sezonunun kötü geçtiğini ifade eden Balıkçı Yılmaz Geçkin, sezonu değerlendirdi. Geçkin açıklamasında, "Denizde ilk dönem balık oldu ancak ikinci dönemde kesildi, balık Rusya'ya doğru kaçtı. Gelen hamsilerde normal hamsi, iri boyutta da değil. Hamsi iri olmadığından dolayı tezgahlarda satmakta güçlük çekiyoruz. Yaşanan fırtına çok etkiledi, hiç balığımız olmadı. Buzhanelerden balık kullandık, teknelerimiz açılamadı. Bugün işte 'Bismillah' dendi ve tezgahlarımıza balık koyabildik. Çok zarar gören teknelerimiz var." Dedi.

Tezgahlarda yerini alan Kolyoz ile ilgili de bilgi veren Yılmaz Geçkin, uskumru ile eşdeğer olduğunu, şekli ve tadının aynı olduğunu ifade ederek tavsiye etti.

"Deniz soğuduğunda balık güzel olur"

Ereğli'de vatandaşların talepleri konusuna da değinen Geçkin, şöyle dedi: "Vatandaşların talebi güzel ama durumu iyi olmadığından dolayı balık satılmıyor. Gelip 3-5 kilo alanlar da var. Yokluktan dolayı balık alamıyorlar, yoksa balıklarımız pahalı değil. Mazot fiyatı arttığı müddetçe, balık fiyatı düşmez. Kar yağdığında deniz soğur, balık daha güzel olur. Balıklar daha güzel olur ama fiyatlar yüksek olur. 25 TL'nin altına hamsi düşmez." - ZONGULDAK

Fırtına balık tezgahlarını etkiledi
Fırtına balık tezgahlarını etkiledi
Fırtına balık tezgahlarını etkiledi

Türk Lirası, Zonguldak, Fırtına, Ereğli, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Fırtına balık tezgahlarını etkiledi - Son Dakika Ekonomi


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