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FİSKOBİRLİK fındık ihracatında 21. sırada - Son Dakika

FİSKOBİRLİK fındık ihracatında 21. sırada

20.01.2022 12:59
FİSKOBİRLİK fındık ihracatında 21. sırada

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar bu yıl Karadeniz İhracatçılar Birliğine kayıtlı firmalar içerisinde fındık ihracatında FİSKOBİRLİK'in 21. sırada yer aldığını açıkladı.

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar bu yıl Karadeniz İhracatçılar Birliğine kayıtlı firmalar içerisinde fındık ihracatında FİSKOBİRLİK'in 21. sırada yer aldığını açıkladı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar "FİSKOBİRLİK olarak ihracatta, son 5 yılda yapmış olduğumuz planlamalar ve çalışmalar doğrultusunda gerekli altyapı hazırlıklarımızı gerçekleştirdik ve son iki senedir de ihracatta önemli ilerlemeler kaydettik. 2021 yılında toplamda 7.5 milyon dolarlık bir ihracat rakamına ulaştık. Bugünkü kur üzerinden değerlendirdiğimizde 100 milyon TL'yi aşan bir rakam. Bu rakamın 5.5 milyon dolarını fındık ihracatından, kalan 2 milyon dolarlık kısmını ise nihai mamul yani sürülebilir krema ihracatından elde etmiş bulunmaktayız. Bu rakamlar sonucunda Karadeniz İhracatçılar Birliği kayıtlarına göre bu yıl 5.5 milyon dolarlık fındık ihracatımızla 21. sırada yer aldık. Ancak bunu yeterli görmüyoruz. 2022 yılında ihracattaki en düşük hedefimiz bu rakamları katlayarak artırmak. Planlama ve çalışmalarımızı bu doğrultuda yapmış bulunmaktayız. İnşallah Türk fındığını dünyada hak ettiği konuma getirerek ortak üreticilerimizin yüzünü güldürmeye devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Hedefimiz nihai mamul ihracatında büyümek

Nihai Mamul üretimi ve ihracatında da önemli yol aldıklarının altını çizen Bayraktar, "Nihai mamul üretimi ve ihracatı bizim için büyük önem arz ediyor. Ancak üretim ve pazarlama faaliyetlerinde ayağımızı yere sağlam basarak ilerliyoruz. Bu kontrollü ilerleyişimiz sayesinde artan girdi maliyetlerine rağmen üretim ve pazarlama çalışmalarımızda şuana kadar herhangi bir sorunla karşılaşmadık. Bunun yanı sıra ihracat faaliyetlerimizde de nihai mamul satışı bizler için büyük önem arz ediyor. Fındık ülkemiz için çok önemli bir ihracat kalemi. Bu nedenle fındığı sadece kabuğundan ayırıp natürel veya kavrulmuş olarak satmak yerine, işleyerek nihai mamul halinde katma değerli ürünler haline getirerek ihraç etmek hem ülkemiz hem üreticilerimiz için daha fazla kazanç anlamına geliyor. Bunu tüm fındıkla iştigal eden firmalara anlatmamız ve bu yönde teşvik etmemiz lazım. FİSKOBİRLİK olarak biz, ihracatta tüm planlama ve faaliyetlerimizi buna göre sürdürüyoruz. İnanıyorum ki bu yolda başarılı olacak, ülkemize, milletimize ve ortak üreticilerimize her anlamda büyük değerler kazandıracağız" dedi.

Markalaşma en önemli unsur

FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar açıklamasında markalaşmanın önemine de vurgu yaparak açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Global pazarda nihai mamul üretimi ve pazarlamasında markalaşma birincil unsurların başında yer alıyor. Biz FİSKOBİRLİK gibi dünya fındık piyasasında hemen hemen herkesin tanıdığı ve saygı duyduğu bir markaya sahibiz. Bu çok büyük bir avantaj ancak bunu daha ileriye taşımak için devletimizin ve ilgili bakanlıklarımızın da teşvik ve destekleri artırması gerek. Eğer bu sağlanabilirse, dünyada fındık gibi katma değerli fındık mamulleri denildiğinde de akla ilk Türk markaları gelecektir. Bu sayede hem ihracat rakamları katlanacak hem de ülkemize önemli bir katma değer sağlayacaktır." - GİRESUN

FİSKOBİRLİK fındık ihracatında 21. sırada
FİSKOBİRLİK fındık ihracatında 21. sırada
FİSKOBİRLİK fındık ihracatında 21. sırada

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Lütfi Bayraktar, İhracat, Fındık, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi FİSKOBİRLİK fındık ihracatında 21. sırada - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: FİSKOBİRLİK fındık ihracatında 21. sırada - Son Dakika
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