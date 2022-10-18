FİSKOBİRLİK dünyanın en büyük gıda fuarı SIAL Paris'e katıldı - Son Dakika
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FİSKOBİRLİK dünyanın en büyük gıda fuarı SIAL Paris'e katıldı

18.10.2022 16:10
FİSKOBİRLİK dünyanın en büyük gıda fuarı SIAL Paris'e katıldı

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK), Fransa'nın başkenti Paris'te iki yılda bir gerçekleştirilen dünyanın en büyük gıda ve içecek inovasyon fuarı SIAL'e katılım sağladı.

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK), Fransa'nın başkenti Paris'te iki yılda bir gerçekleştirilen dünyanın en büyük gıda ve içecek inovasyon fuarı SIAL'e katılım sağladı.

Birlikten yapılan yazılı açıklamada, 119 ülkeden binlerce firmanın katıldığı fuarda, dünyanın en büyük fındık üretici birliği olan FİSKOBİRLİK'in Türkiye'yi temsil ettiği belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, pandemi sonrasında gerçekleştirilen ilk fuar olması nedeniyle bu yıl katılımcı ve ziyaretçi bazında fuara ilginin yüksek olduğunu belirtti.

Türkiye'den de çok fazla firmanın fuarda yerini aldığını aktaran Bayraktar, "Biz de fındık ve fındık mamulleri üretiminde Türkiye'nin lider markası olarak geçmiş yıllardaki gibi bu yıl da buradayız. Ülkemizi ve fındık üreticilerimizi gururla temsil ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, Türkiye'nin fındık üretiminde dünyada açık ara birinci sırada yer aldığının altını çizerek, fındıklı mamuller üretiminde de birinciliği yakalamanın en büyük hedef olduğunu, sektörde yerli firmalar arasında bu projeksiyonla lokomotif olmayı sürdürdüklerini vurguladı.

Bu yılki fuarın sloganın "Değişime Sahip Ol" olduğuna dikkati çeken Bayraktar, şunları kaydetti:

"FİSKOBİRLİK son yıllarda üretim ve pazarlamada bu değişime fazlasıyla sahip. Fuarın bu yılki teması esasında bizi fazlasıyla yansıtıyor. Son 15 yıl içerisinde bugün geldiğimiz nokta, üretim faaliyetlerimiz, pazarlama çalışmalarımız, ihracat rakamlarımız ve daha nicesi değişime ne denli sahip olduğumuzun esas birer göstergesi gibi. Ama bunu yeterli görmüyoruz. AR-GE ve ÜR-GE üzerine yoğun mesai harcıyoruz. Fındığın yaprağından zurufuna, kabuğundan içine kadar her bir organik materyalinin gıda alanında kullanılabilirliği ve bunlarla inovatif yeni ürünler ortaya çıkarabilmek için uzman ekiplerimizle çalışıyoruz."

Bayraktar, bu doğrultuda ürün çeşitliliğini artırarak yeni pazar arayışlarını sürdürdüklerini belirterek, yaptıkları tüm çalışmaların olumlu sonuçlarını her geçen gün artırarak aldıklarını aktardı.

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Kaynak: AA

Fransa, Paris, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi FİSKOBİRLİK dünyanın en büyük gıda fuarı SIAL Paris'e katıldı - Son Dakika

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