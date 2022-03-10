FİSKOBİRLİK Libya'ya ihracatı ikiye katlamayı hedefliyor - Son Dakika

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, Libya'ya 2021 yılında 1 milyon dolarlık ihracat hacimleri olduğunu, 2022'de bu rakamı 2 milyon dolara çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi.

FİSKOBİRLİK'ten yapılan yazılı açıklamada, son üç yılda ihracat çalışmalarına hız veren birliğin, fındık ve mamulleri satışında yeni pazarlara açılmayı sürdürdüğü belirtildi.

Bu kapsamda Libya'dan gelen heyetin Giresun Entegre Fındık İşleme Tesislerinde ağırlandığı aktarılan açıklamada, FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar'ın da katıldığı ziyarette mevcut çalışmalar ve yeni ticari anlaşmaların masaya yatırıldığı kaydedildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Bayraktar, fındığın Türkiye'nin ihracat anlamında en önemli tarım ürünü olduğunu ifade etti. İhracatın ağırlıkla natürel iç fındık olarak gerçekleştirildiğini belirten Bayraktar, şöyle devam etti:

"Burada ciddi bir maddi kayıp söz konusu. Çünkü üretimini gerçekleştirdiğimiz ürünü kendi sanayimizde işleyerek sattığımızda 5-10 kat daha fazla gelir elde etme imkanı mevcut. Burada gerekli endüstriyel altyapının tesis edilmesi, markalaşma ve pazarlama gibi unsurlar öne çıkıyor. Biz FİSKOBİRLİK olarak nihai mamul satış ve pazarlamasında iç piyasada ciddi mesafe katettik. Şimdi buradan edindiğimiz tecrübeyi ihracat çalışmalarına aktarıyoruz."

Bayraktar, ihracatta yeni pazar arayışlarının devam ettiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Libya FİSKOBİRLİK'in önemli ihracat noktalarının başında geliyor. 2021 yılında 1 milyon dolarlık ihracat hacmimiz oldu. 2022 yılı hedefimiz de bu rakamı 2 milyon dolara çıkarmak. İlk 3 ay itibarıyla da güzel ilerliyoruz. Ancak bizim için en önemli husus Libya ile gerçekleştirdiğimiz ihracatın tamamı nihai mamul olan sürülebilir fındık kreması üzerinden gerçekleşiyor. Bu açıdan Libya, bizim ihracat stratejimizin önemli destinasyonlarının başında geliyor. Gelecek hedefimiz, nihai mamul ihracatı hacmimizi ve ülke sayısını artırmak. Bu yönde saha ve pazarlama çalışmalarımız sürüyor."