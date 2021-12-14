FİSKOBİRLİK'ten üreticilere sigorta uyarısı

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) tarafından tarım sigortası yaptırılması konusunda üreticilere uyarılarda bulunuldu.

FİSKOBİRLİK tarafından, 'Bitkisel Ürün Sigortası' için, üreticilerin gelir kaybı yaşamamaları adına geç kalmadan sigortalarını yaptırması gerektiği belirtilen açıklamada, "Tüm dünyayı etkisi altına alan küresel ısınmadan kaynaklı ani iklim değişiklikleri bölgemizde üretimi gerçekleştirilen başta fındık olmak üzere kivi, ceviz, çeltik, mısır, taze fasulye gibi ürünlerde zaman zaman verim ve kalite kaybı yaşanmaktadır. Fındık özelinde ise bölgesel olarak yaşanan ani sıcaklık değişimleri, ciddi zayiatlara neden olmakta. Bu nedenle üreticilerimizin geciktirmeden Bitkisel Ürün sigortalarını yaptırmaları gerekmektedir. Bu noktada FİSKOBİRLİK Sigorta ve Aracılık Hizmetleri ve Birliğimize bağlı 50 kooperatifimiz üreticilerimizin hizmetindedir" denildi.

Fındık ürünü için sigorta başvurularının 1 Kasım tarihinden itibaren başladığı belirtilen açıklamada, "Devlet Destekli Bitkisel Ürün Sigortası kapsamında yer alan fındık mahsulü sigortası başvuruları 1 Kasım 2021 tarihinde başladı. Bölgemizde yer alan fındık üretim alanlarında değişen iklim koşulları nedeniyle dolu, don, fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel ve su baskını risklerine karşı fındık üreticilerimizin gelir kaybına uğramasının önüne geçilecek. Üreticilerimizin yaptıracakları bitkisel ürün sigortalarında, poliçede belirtilen primin yüzde 50'si devlet tarafından karşılanacak, don olayı teminatında ise primin 2/3 devlet tarafından yatırılacak. Bu doğrultuda üreticilerimiz 28 Şubat 2022 tarihine kadar başvuru işlemlerini gerçekleştirmelidir.' ifadelerini yer verildi.

Açıklamada, fındık üreticileri tarafından, FİSKOBİRLİK Sigorta ve Aracılık Hizmetleri aracılığı ile yaptırılan ürün sigortalarında peşinat alınmayacağı, sigorta bedeli ve kalan prim tutarı ile birlikte en geç hasat sonunda tahsil edileceğine yer verilerek şu bilgiler paylaşıldı:

"Ayrıca FİSKOBİRLİK ortağı olan ve Bitkisel Ürün Sigortasını, FİSKOBİRLİK Sigorta aracılığı ile yaptıran üreticilere de araç kaskosunda yüzde 25 indirim sağlanacak. Bitkisel Ürün Sigortası kapsamında bölgemizde üretimi gerçekleştirilen başta fındık olmak üzere, Kivi, Çeltik, Fasulye, Çay, Mısır, Ağaç bazlı meyveler ve birçok ürünün yanı sıra, TARSİM kapsamında bulunan Sera Sigortası, Büyükbaş Hayvan Sigortası, Küçükbaş Hayvan Sigortası, Kümes Hayvanları Sigortası, Su Ürünleri Sigortası ve Arıcılık sigortası yapılabilecek. Ayrıca, sigorta yaptırmak isteyen üreticiler 2022 yılı Çiftçi Kayıt Sistemini yenilemeleri gerekmektedir." - GİRESUN