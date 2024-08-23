Fitch Ratings: İşsizlik Oranları Gelişmiş Ekonomilerde Artıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Fitch Ratings: İşsizlik Oranları Gelişmiş Ekonomilerde Artıyor

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, son 6 ayda birçok büyük gelişmiş ekonomide işsizlik oranlarının arttığını bildirdi. İş gücü piyasası koşullarının gevşemesi ücret enflasyonunu etkilemeye başladı.

23.08.2024 21:46
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NEW Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, işsizlik oranlarının son 6 ayda birçok büyük gelişmiş ekonomide tırmandığını bildirdi.

???????Fitch'ten yapılan açıklamada, işsizlik oranları tarihsel standartlara göre düşük kalmaya devam etse de iş gücü piyasası koşullarının gevşemesinin ücret enflasyonundan biraz baskıyı almaya başladığı kaydedildi.

Bu durumun, gelişmiş ekonomilerdeki merkez bankalarının faiz indirimlerini haklı çıkarmalarına yardımcı olduğu anlatılan açıklamada, işsizlik oranlarının ABD, İngiltere, Kanada, Almanya, Avustralya ve İsviçre'de arttığına işaret edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"ABD'de bir yıl önce yüzde 3,5 seviyesindeki işsizlik oranı Temmuz 2024'te yüzde 4,3'e yükseldi. İngiltere'de Kasım 2023'te yüzde 3,8 olan işsizlik oranı mayısta yüzde 4,2'ye çıktı. Kanada'da Ocak 2023'te yüzde 5 olan oran Temmuz 2024'te yüzde 6,4 oldu. Almanya'da Mayıs 2023'te yüzde 2,9 olan oran Haziran 2024'te yüzde 3,4'e yükseldi. Avustralya'da Haziran 2023'te yüzde 3,5 seviyesindeki işsizlik oranı Temmuz 2024'te yüzde 4,2'ye çıktı. İsviçre'de Haziran 2023'te yüzde 2 olan işsizlik oranı Temmuz 2024'te yüzde 2,5 oldu."

Avrupa, İngiltere, İsviçre ve Kanada merkez bankalarının son 2-3 ayda politika faizlerini düşürdüğüne işaret edilen açıklamada, ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili getirisinin de ABD Merkez Bankasının (Fed) yakın gelecekte faiz oranlarını düşüreceği beklentisiyle düştüğü belirtildi.

Açıklamada, buna karşın politika faizini, Japonya Merkez Bankasının yüzde 0 ila yüzde 0,1 aralığından yüzde 0,25'e yükselttiği, Rusya Merkez Bankasının da hızlanan enflasyon karşısında 200 baz puan artışla yüzde 18'e çıkardığı anımsatıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Fitch Ratings: İşsizlik Oranları Gelişmiş Ekonomilerde Artıyor - Son Dakika

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