Fitch'ten ABD Konut Piyasası Uyarısı

Ekonomi

NEW Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD konut piyasasının ev arzı ve satın alınabilirliği artırmak için daha fazla faiz indirimine ihtiyacı olduğunu kaydetti.

Fitch'ten yapılan açıklamada, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerinin ülkede konut piyasasındaki baskıları azaltacağını ancak mortgage oranlarının 2027'den önce yüzde 5'in altına düşmesinin muhtemel olmadığını belirtti.

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage oranı ile 10 yıl vadeli Hazine tahvili faizinin Fed'in 50 baz puanlık indirimini zaten fiyatlandırdığı kaydedilen açıklamada, daha fazla indirimle bile mortgage oranının yüzde 5'e düşmesinin, iki oran arasındaki farkın Kovid-19 salgını öncesi ortalamalarına dönmesine bağlı olduğu vurgulandı.

Açıklamada, 10 yıl vadeli Hazine tahvili faizinin bu yaz para politikasının gevşetileceği beklentisiyle düşmesi nedeniyle Fed'in faiz indiriminin ardından daha az düşüş alanına sahip olduğuna işaret edildi.

Hazine tahvili faizinin 2026'yı yüzde 3,50'de tamamlamasının beklendiği aktarılan açıklamada, tarihsel ortalama fark ele alındığında bunun yüzde 5,20 mortgage oranıyla sonuçlanacağı kaydedildi.

Açıklamada, konut talebinin Ağustos 2023'ten bu yana zayıfladığı ancak uzun vadeli ortalamaların üzerinde kalmaya devam ettiğine dikkat çekilerek, mortgage oranlarında daha fazla düşüşün satın alınabilirliği iyileştirmeye ve talebi desteklemeye yardımcı olacağı, ancak düşük envanterin muhtemelen mortgage oranları yüzde 5'e yaklaşana kadar konut satışlarını sınırlayacağı ifade edildi.

ABD'de toplam konut envanterinin bu yıl genel olarak artmasına rağmen salgın öncesi seviyelerin altında olduğu vurgulanan açıklamada, konut satışlarının yaklaşık yüzde 80'ini oluşturan ikinci el konut arzını iyileştirmenin fiyatları ve konut piyasası faaliyetini iyileştirmek için gerekli olduğu aktarıldı.