Uluslararası kuruluştan çok konuşulacak Türkiye tahmini - Son Dakika
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Ekonomi

Uluslararası kuruluştan çok konuşulacak Türkiye tahmini

Fitch Ratings, 2025 yılında Türkiye'de sıkı para politikalarının devam etmesi ile birlikte bütçe açığında önemli bir azalma ve rasyonel gelir politikalarının etkili olacağını öngördü. Analizde, enflasyonun düşürülmesi ve dış kırılganlıkların azaltılması için politika tutarlılığının artırılması gerektiği vurgulandı.

03.12.2024 13:47
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Uluslararası Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'de 2025'te sıkı para politikası koşullarının sürdürülmesine bütçe açığında önemli bir azalma ve rasyonel gelir politikaları eşlik edeceğinden, politika tutarlılığının artmasının beklendiğini bildirdi.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Doğu Avrupa ekonomilerinin 2025 görünümüne ilişkin yayımladığı analizinde, söz konusu ülkelerde iyileşen ekonomik büyüme beklentilerinin, zayıf kamu maliyesi ve yüksek jeopolitik risklerle dengeleneceğini öngördü.
Türkiye'ye ilişkin değerlendirmelerin de yer aldığı analizde, Türkiye'nin ekonomi politikalarındaki dengelenmenin dış kırılganlıklarda belirgin bir azalma ve piyasa algısında iyileşme sağladığı kaydedildi.

KADEMELİ GEVŞEME TAVSİYESİ

Yüksek ve nispeten yapışkan enflasyonun düşürülmesi için politikalarda kararlılığın sürmesi ve para politikasında kademeli bir gevşemeye gidilmesi gerektiği belirtilen analizde, "Türkiye'de geleneksel politikaların uygulanması, dış kırılganlıkları ve cari açığı azaltırken, uluslararası rezervlerde önemli bir iyileşme sağladı. Bununla birlikte, enflasyon hala yüksek ve yapışkan. Bu durum Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 2024-2026 enflasyon tahminine de önemli bir yukarı yönlü revizyonla yansıdı. 2025 için, sıkı para politikası koşullarının sürdürülmesine bütçe açığında önemli bir azalma ve rasyonel gelir politikaları eşlik edeceğinden, politika tutarlılığının artmasını bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

GELECEK YIL TÜRKİYE YAKIN MARKAJDA OLACAK

Analizde, Doğu Avrupa bölgesinde 2025'te izlenecek gelişmeler arasında Türkiye'nin yeniden dengelenme süreci ve politikalarının devamlılığı, enflasyonu düşürme, para politikasının güvenirliğinin yeniden inşasına devam etme ve dış finansmana erişimdeki iyileşmenin sürdürülmesi yer aldı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Fitch Ratings, Politika, Türkiye, Ekonomi, Finans, Son Dakika

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