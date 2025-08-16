Fitch, Türkiye için yıl sonu faiz tahminini açıkladı

Merkez Bankası'nın 2025'in üçüncü enflasyon raporunu açıklamasının ardından, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'ten Türkiye'ye yönelik dikkat çeken bir faiz tahmini geldi. Fitch, yıl sonuna kadar politika faizinde toplam 800 baz puanlık indirime gidileceğini öngörüyor.

MERKEZ'İN ENFLASYON TAHMİNİ

14 Ağustos'ta düzenlenen toplantıda konuşan Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 2025 yıl sonu enflasyon tahminini %25–%29 aralığında açıkladı. 2026 için %13–%19, 2027 için ise %9 seviyesinde ara hedefler belirlendi. Orta vadede enflasyonun %5 seviyesinde istikrar kazanması hedefleniyor. Temmuz ayında politika faizi %46'dan %43'e düşürülmüş, gecelik borç verme faizi %49'dan %46'ya, borçlanma faizi ise %44,5'ten %41,5'e indirilmişti.

FİTCH'İN BEKLENTİSİ

Fitch, temmuz enflasyonunun %33,5 seviyesine gerilediğini hatırlatarak, Merkez Bankası'nın yıl sonuna kadar faiz indirimlerine devam edeceğini öngördü. Kuruluşa göre, politika faizi 2025 sonunda %35 seviyesine kadar çekilecek. Bu da yılın geri kalanında toplamda 800 baz puanlık indirim anlamına geliyor.

GEÇMİŞ FAİZ POLİTİKASI VE EĞİLİMLER