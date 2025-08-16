Fitch, Türkiye için yıl sonu faiz tahminini açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Fitch, Türkiye için yıl sonu faiz tahminini açıkladı

Fitch, Türkiye için yıl sonu faiz tahminini açıkladı
16.08.2025 11:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yıl sonuna kadar toplam 800 baz puan faiz indirimi yaparak politika faizini %35'e düşüreceğini öngördü.

Merkez Bankası'nın 2025'in üçüncü enflasyon raporunu açıklamasının ardından, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'ten Türkiye'ye yönelik dikkat çeken bir faiz tahmini geldi. Fitch, yıl sonuna kadar politika faizinde toplam 800 baz puanlık indirime gidileceğini öngörüyor.

MERKEZ'İN ENFLASYON TAHMİNİ

14 Ağustos'ta düzenlenen toplantıda konuşan Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 2025 yıl sonu enflasyon tahminini %25–%29 aralığında açıkladı. 2026 için %13–%19, 2027 için ise %9 seviyesinde ara hedefler belirlendi. Orta vadede enflasyonun %5 seviyesinde istikrar kazanması hedefleniyor. Temmuz ayında politika faizi %46'dan %43'e düşürülmüş, gecelik borç verme faizi %49'dan %46'ya, borçlanma faizi ise %44,5'ten %41,5'e indirilmişti.

FİTCH'İN BEKLENTİSİ

Fitch, temmuz enflasyonunun %33,5 seviyesine gerilediğini hatırlatarak, Merkez Bankası'nın yıl sonuna kadar faiz indirimlerine devam edeceğini öngördü. Kuruluşa göre, politika faizi 2025 sonunda %35 seviyesine kadar çekilecek. Bu da yılın geri kalanında toplamda 800 baz puanlık indirim anlamına geliyor.

Fitch, Türkiye için yıl sonu faiz tahminini açıkladı

GEÇMİŞ FAİZ POLİTİKASI VE EĞİLİMLER

  • Temmuz indirimi, nisan ayında yapılan 350 baz puanlık artıştan sonra gelen ilk büyük faiz düşüşü oldu.
  • 2023–2024 döneminde faizlerde yaşanan hızlı artışlar sonucunda politika faizi %50'ye kadar yükseldi.
  • Ardından gelen indirim dalgasıyla birlikte faizler düşüşe geçti ve temmuz 2025 itibarıyla %43 seviyesine indirildi.

Merkez Bankası, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Fitch, Türkiye için yıl sonu faiz tahminini açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beton bariyerlere çarpan araç hurdaya döndü, sürücü olay yerinde can verdi Beton bariyerlere çarpan araç hurdaya döndü, sürücü olay yerinde can verdi
Canı çektiği için ağaçtan şeftali alan vatandaş, çiftçiye para ve not bıraktı Canı çektiği için ağaçtan şeftali alan vatandaş, çiftçiye para ve not bıraktı
Yeraltı dünyasının tanınan ismi Selahattin Yılmaz ve 12 adamı yakalandı Yeraltı dünyasının tanınan ismi Selahattin Yılmaz ve 12 adamı yakalandı
Heyecanlandıran keşif Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu Heyecanlandıran keşif! Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu
Özge Özpirinçci’nin bazı reklam tekliflerini reddetme nedeni ortaya çıktı Özge Özpirinçci'nin bazı reklam tekliflerini reddetme nedeni ortaya çıktı
Mali darboğazı aşamayan sektör devi iflas etti, alacaklılar sıraya girdi Mali darboğazı aşamayan sektör devi iflas etti, alacaklılar sıraya girdi
Balıkesir’de 4 Büyüklüğünde Deprem Balıkesir'de 4 Büyüklüğünde Deprem
Kuraklık nedeniyle su seviyesinin düştüğü barajda eski yerleşim yeri ortaya çıktı Kuraklık nedeniyle su seviyesinin düştüğü barajda eski yerleşim yeri ortaya çıktı
Gözlerden kaçan detay Özlem Çerçioğlu, AK Parti’ye bir ilki yaşattı Gözlerden kaçan detay! Özlem Çerçioğlu, AK Parti'ye bir ilki yaşattı
İsrail’de gündem olan anket: Türkiye açık ara birinci oldu İsrail'de gündem olan anket: Türkiye açık ara birinci oldu
Günlerdir beşik gibi sallanan Balıkesir Sındırgı’da bir deprem daha Günlerdir beşik gibi sallanan Balıkesir Sındırgı'da bir deprem daha

10:41
Kamuda toplu sözleşme görüşmeleri tıkandı, memurlar pazartesi iş bırakacak
Kamuda toplu sözleşme görüşmeleri tıkandı, memurlar pazartesi iş bırakacak
02:19
Karayollarındaki hız sınırlamaları yeniden düzenlenecek
Karayollarındaki hız sınırlamaları yeniden düzenlenecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2025 11:07:39. #7.12#
SON DAKİKA: Fitch, Türkiye için yıl sonu faiz tahminini açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.