Fitch: Türkiye'nin Kredi Notu Yönetilebilir
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fitch: Türkiye'nin Kredi Notu Yönetilebilir

17.03.2026 14:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fitch, Orta Doğu'daki gerilim kısa sürede çözülürse Türkiye'nin kredi notunun etkilerinin sınırlı olacağını belirtti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Orta Doğu'daki gerilimin kısa sürmesi halinde Türkiye'nin kredi notu ve bankacılık sektörü üzerindeki etkilerinin sınırlı ve yönetilebilir olduğunu bildirdi.

Fitch Ratings'in analizinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) 1 Mart'tan itibaren aldığı önlemlerin enflasyonu kontrol etme konusundaki kararlılığını gösterdiği belirtildi.

Türkiye'nin para politikasının görece sıkı kalmaya devam edeceği ve yıl sonu itibarıyla reel politika faizinin yüzde 4,5 olacağı öngörülen analizde, bunun da enflasyonun 2026 sonunda yüzde 25'e gerileyeceği tahminini desteklediği kaydedildi.

Analizde, Türkiye'nin fiyatları baskılayacak şekilde akaryakıt fiyat mekanizmasını yeniden devreye aldığı ve geçen yıl bütçe açığının gayrisafi yurt içi hasılaya oranında 2 puanlık düşüşün katkısıyla bu maliyetin karşılanabileceği mali alanın mevcut olduğu aktarıldı.

Orta Doğu'daki gerilimin, Fitch'in temel senaryosu olarak değerlendirdiği gibi kısa sürmesi halinde, Türkiye'nin kredi notu ve bankacılık sektörü üzerindeki etkilerinin sınırlı ve yönetilebilir olduğu bildirilen analizde, daha uzun süren yüksek petrol fiyatları döneminin ise Türkiye'de enflasyon baskısı yaratabileceği ve cari açığı büyütebileceği uyarısı yer aldı.

Analizde, Türk bankalarının likidite ve sermaye tamponlarının sektörün faaliyet koşullarına yönelik riskleri karşılamak için genel olarak yeterli olduğu değerlendirildi.

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2026 15:26:33. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.