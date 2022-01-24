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Fiyat artışları vatandaşı balığa yöneltti - Son Dakika

Fiyat artışları vatandaşı balığa yöneltti

24.01.2022 21:54

Fiyat artışları vatandaşı balığa yönelttiYALOVA Kırmızı et ve tavuk fiyatlarındaki son dönemlerdeki artış vatandaşın protein tercihini balığa yönlendirdi.

Fiyat artışları vatandaşı balığa yöneltti

YALOVA Kırmızı et ve tavuk fiyatlarındaki son dönemlerdeki artış vatandaşın protein tercihini balığa yönlendirdi.

Balıkçılar son dönemlerdeki satışlardan memnun. Balıkçıklar, kırmızı etin yanı sıra tavuktaki fiyat artışlarının balığı daha cazip kıldığını söyledi. Yalova Balık Hali esnaflarından Mustafa Erhan Bilgin, vatandaşın geçmiş senelere göre balığa daha çok ilgi gösterdiğini ifade etti. Balık fiyatlarında fazla bir artış olmadığına dikkati çeken Bilgin, "Balık dolarla, onla, şunla alakası yoktur. Balık tutulursa fiyatı düşer, tutulmazsa artar. Enflasyona, dolara bağlı değildir. Biz diğer arkadaşlara göre iyiyiz. Balık fiyatları daha uygun, tavuk fiyatlarının dahi altında kaldık. Hem daha sağlıklı besin olduğu için her zaman tercih edilen bir şey. İnsanlarımız da daha çok balık tüketmeye başladı. Bizim zamanımızda bir tek sahil kesimleri balık tüketiyordu. Anadolu, Kars'a dahil şimdi balık gidiyor. Bundan da mutluyuz. Gitsin, vatandaş yesin" diye konuştu.

Bilgin, en çok hamsi, istavrit, çupra ve levrek gibi balıkların tercih edildiğini ifade etti. Balık Hali esnaflarından Yaşar Bilim ise balığın mevsime göre fiyatlarının normal olduğunu dile getirdi. Son dönemlerde fırtınalı havanın fiyatlarda az da olsa artışa neden olduğunu kaydeden Bilim, "Vatandaş balığa doydu. Bu sene bol miktarda istavrit yakalanıyor. Çinekop da uzun süredir tezgahlarda. 30-35 liraya kadar gerilemişti. Şimdi 70-80 lira civarında. Bu sen vatandaş güzel balığa doydu. Bu sene biraz palamutta biraz sıkıntı yaşadık" dedi.

Diğer et fiyatlarındaki artışın balığa talebi yükselttiğini sözlerine ekleyen Bilim, "Tercih balık oluyor. Şimdi istavrit 25 lira, 1 kilo et olmuş 80-100 lira" ifadesini kullandı.

Fiyat artışları vatandaşı balığa yöneltti
Fiyat artışları vatandaşı balığa yöneltti
Fiyat artışları vatandaşı balığa yöneltti

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Mustafa Erhan, Yalova, Tavuk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

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