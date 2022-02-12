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Fiyat artışlarına çözüm! Boş baklavanın ardından boş tost da satılmaya başlandı - Son Dakika

Fiyat artışlarına çözüm! Boş baklavanın ardından boş tost da satılmaya başlandı

12.02.2022 12:25

Dün gündeme gelen boş baklavanın 19.90'dan satışa çıkması sonrası ilginç bir olay daha yaşandı. Ünlü bir tostçu, içinde sadece biber ve ketçabın olduğu boş tostu 2 liradan satmaya başladı.

Son dönemde birçok ürünün fiyatı zamlanırken, maliyetleri artan ve satışları düşen esnaf kendince farklı çözümler üretmeye başladı. Bir tatlıcının, içinde herhangi bir malzemenin olmadığı içi boş baklavayı kilosu 20 liradan satışa çıkarmasının ardından bu kez de benzer bir çözüm tostçudan geldi. Bir tostçu, yarım ekmek arasına sadece ketçap ve biber koyarak satmaya başladı.

Boş baklavanın ardından boş tost da satılmaya başlandı! Fiyatı bir hayli ucuz

2 LİRADAN SATILIYOR

Gaziantep, İstanbul ve Ankara'da şubeleri bulunan ünlü tostçu, Gaziantep'te bulunan şubesinde "Boş Tost" satışa çıkardı. Yarım ekmeğin arasına ketçap ve biber koyularak yapılan boş tost, 2 liradan satılıyor. Tostçuda "Sene 1980'li anmak nostalji yaşamak isteyenleri bekliyoruz efendim" notuyla asılan ilanın yanı sıra sosyal medya hesabından "Eskileri yâd etmek ve nostalji anmak isteyenlere Gaziantep şubemizde boş tost satışımız başlamıştır" denildi.

CAN YILMAZ'IN ŞAKASI GERÇEK OLDU

Tatlı maliyetlerinin artmasının ardından bir tatlıcının, içinde herhangi bir malzemenin olmadığı boş baklava satmaya başlamasının ardından ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın abisi Can Yılmaz, sosyal medya hesabından boş tost ile ilgili paylaşım yapmıştı. Yılmaz, Twitter hesabından "Boş baklavadan sonra, hızlı bir beyin jimnastiği yaparak 'Boş Tost' kavramını hayata geçirdim. Ürün sadece ekmek ve bir miktar elektrik ile ortaya çıkıyor. İlk ısırık öncesi 5 saniye kadar, tostun içinde ne olmasını istiyorsan düşünüyorsun ve ısırıyorsun, bitti gitti" diyerek bir fotoğraf paylaşmış ve gelinen noktayla ilgili şaka yapmıştı.

Can Yılmaz'ın şakası gerçek oldu: Boş baklavanın ardından boş tost satışa çıktı

Tostçunun boş tostu satışa çıkarmasının ardından Can Yılmaz'ın yaptığı şaka, gerçek olmuş oldu. Yılmaz, tostçunun "boş tost" ilanını paylaşarak "Çok çabuk hayata geçti…" yazısıyla paylaştı.

Boş baklavanın ardından boş tost da satılmaya başlandı! Fiyatı bir hayli ucuz
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Can Yılmaz, Gaziantep, Ankara, Esnaf, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Fiyat artışlarına çözüm! Boş baklavanın ardından boş tost da satılmaya başlandı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Fiyat artışlarına çözüm! Boş baklavanın ardından boş tost da satılmaya başlandı - Son Dakika
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