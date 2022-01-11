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Fiyat farkı daraldı, köy yumurtasına talep arttı - Son Dakika

Fiyat farkı daraldı, köy yumurtasına talep arttı

11.01.2022 17:25
Fiyat farkı daraldı, köy yumurtasına talep arttı

Ordu Yumurta Üreticileri Derneği Başkanı Yusuf Uzunlar, kafes tavukçuluğu sistemi ile üretilen yumurtalardaki fiyat artışı sebebiyle köy yumurtasına talebin arttığını belirterek, "Aradaki fiyat farkı azaldı, talep güzel alanlar yeniden alıyor, kimi zaman yetiştiremiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kafes tavukçuluğu sistemi ile üretilen iri boyuttaki yumurtaların 30'lu kolisi, market raflarında 40-45 liradan satılırken, insanların ise artık taze köy yumurtalarına yöneldiği belirtiliyor. Toptan olarak tanesi 1,5 liradan, satış noktalarında ise 2 liradan satılan köy yumurtasına ise talebin arttığı belirtiliyor.

Fiyat farkı daraldı, köy yumurtasına talep arttı

"KÖY YUMARTALARINA AĞIRLIK VERİYORLAR"

Ordu Yumurta Üreticileri Derneği Başkanı Yusuf Uzunlar, serbest sistem yöntemiyle üretilen yumurtalaralar ile kafes sistemi arasında kalite farklı olduğunu belirterek, "Yumurta fiyatları giderek yükseliyor. Tabi marketlerdeki kafes tavukçuluğu yapan arkadaşların artan yem fiyatlarından dolayı yumurta fiyatları yükseliyor ama bizim köy tavuğu dediğimiz serbest sistem tavuk yumurtalarını biz 1,5 liraya toptan veriyoruz, marketlerde ise 2 liradan satılıyor. Bu fiyatlar da giderek artabilir. Serbest sistem tavukçuluk ile kafes sistemi tavukçuluğu arasında fark var. Serbest sistem dediğimiz köy tavuklarında hayvanlar doğada kendileri dolaşıyor ve buradan besleniyor. Onun için vatandaşlar bu tavukların yumurtalarına daha çok ağırlık veriyorlar" dedi.

Fiyat farkı daraldı, köy yumurtasına talep arttı

"YUMURTA FİYATLARI YİNE ARTABİLİR"

"Bundan 3 ay önce adet yumurtanın tanesinin 2 lirayı bulacağını söylemiştim ve şuanda 2,5 liraya doğru yükselebilir" diyen Uzunlar, "Köy yumurtasına talep arttı çünkü diğer yumurtalar ile arasındaki fiyat aralığı azaldı. İnsanlar kafes tavukçuluğunun yumurtasını almak yerine doğal olarak köy yumurtalarını tercih ediyor. Benim 240 tavuğum var, günlük 150 yumurta alıyorum çünkü her zaman yem vermiyoruz, bu nedenle de kafes tavuklarındaki gibi yumurta alamıyoruz. Talep güzel, zaten belirli yerlere yumurta veriyoruz ama alanlar yeniden alıyor, kimi zaman taleplere yetişemiyoruz" ifadelerine yer verdi.

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Yumurta, Market, Ordu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

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