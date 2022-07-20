Fiyat İstikrarı Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Nebati başkanlığında bugün toplanacak - Son Dakika
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Fiyat İstikrarı Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Nebati başkanlığında bugün toplanacak

20.07.2022 12:11
Fiyat İstikrarı Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Nebati başkanlığında bugün toplanacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında bugün toplanacak Fiyat İstikrarı Komitesinde, son dönemde küresel gelişmelere bağlı başta enerji ve gıda olmak üzere emtia fiyatlarının seyri mercek altına alınacak ve gelecek döneme ilişkin olarak bu alanda atılacak adımlar değerlendirilecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında bugün toplanacak Fiyat İstikrarı Komitesinde, son dönemde küresel gelişmelere bağlı başta enerji ve gıda olmak üzere emtia fiyatlarının seyri mercek altına alınacak ve gelecek döneme ilişkin olarak bu alanda atılacak adımlar değerlendirilecek.

AA muhabirinin Hazine ve Maliye Bakanlığından aldığı bilgiye göre, Fiyat İstikrarı Komitesinin beşinci toplantısı, Bakan Nebati başkanlığında saat 19.00'da yapılacak.

Güncel enflasyon gelişmelerinin ele alınacağı toplantıda, son dönemde küresel gelişmelere bağlı başta enerji ve gıda olmak üzere emtia fiyatlarının seyri mercek altına alınacak ve gelecek döneme ilişkin olarak bu alanda atılacak adımlar görüşülecek.

Ayrıca yılın ikinci yarısında fiyat istikrarına etki edebilecek diğer faktörlerin ele alınacağı toplantı basına kapalı gerçekleştirilecek.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Nureddin Nebati, Maliye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Fiyat İstikrarı Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Nebati başkanlığında bugün toplanacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Fiyat İstikrarı Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Nebati başkanlığında bugün toplanacak - Son Dakika
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