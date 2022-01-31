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Fiyatı artan kestaneye ilgi devam ediyor - Son Dakika

Fiyatı artan kestaneye ilgi devam ediyor

31.01.2022 18:19

- Fiyatı artan kestaneye ilgi devam ediyor "Günde 40 kilo kestane satıyorum" Kış aylarının vazgeçilmezi kestane Eminönü'nde tezgahları süslemeye devam ediyor.

- Fiyatı artan kestaneye ilgi devam ediyor

"Günde 40 kilo kestane satıyorum"

İSTANBUL - Kış aylarının vazgeçilmezi kestane Eminönü'nde tezgahları süslemeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl kestanenin kilosu 35 TL'den satılırken bu sene 60 TL'den satılıyor. Esnaf, fiyat artışının nedenini yüksek oranda ihracatın yapılması olarak gösterdi.

Kışın en güzel lezzetlerinde kestane artan fiyatına rağmen ilgi göremeye devam ediyor. Vatandaşlar tarafından kış aylarında talep gören kestane Eminönü'nde tezgahları süslemeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl kestanenin kilosu 35 TL'den satılırken bu yıl ise 60 TL'den satılıyor. Eminönü esnafı ise fiyatlarda ki artışın talebin çok olması ve ihracatın fazla olmasından kaynaklandığını belirtti. Ayrıca kestane yemenin tam zamanı olduğunu söyleyen Eminönü esnafı, güzel pişirilirse evde daha lezzetli olacağını söyledi.

"Kestane için tam zamanı"

Kestane satışlarının normal olduğunu belirten Eminönü esnafı Mustafa Tugaytimir, "Fiyatlar geçtiğimiz yıla göre yüksek. Geçen yıl 35TL'ye kadar satıyorduk bu sene ise 60 TL'ye satıyoruz. Kestane fiyatlarımız boyuna göre 25 ile 60 TL arasında değişiyor.

"Günde 40 kilo kestane satıyorum"

Kestane fiyatının yükselmesinin nedenleri arasında ürünün ihraç payının fazlalığını gösteren Tugaytimir, "Fiyatların yüksek olmasının sebebi talep çok ve ihraç çok yapılıyor. Ayrıca artık ülkenin her yerinde satılıyor. Kestane kışın yenir ve şu anda yemek için tam zamanı. Pişirmesini bilirsen evde daha güzel olur. Her kestane yenmez o yüzden kaliteli olandan yemek gerekiyor. Günde 30 ile 40 kilo arasında kestane satıyorum" şeklinde konuştu.

(UGR-ACÖ-E)

Fiyatı artan kestaneye ilgi devam ediyor
Fiyatı artan kestaneye ilgi devam ediyor
Fiyatı artan kestaneye ilgi devam ediyor

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Türk Lirası, Eminönü, Esnaf, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Fiyatı artan kestaneye ilgi devam ediyor - Son Dakika Ekonomi


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