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Fiyatını duyan ormana koştu... Uzmanı zehirli türler konusunda uyardı - Son Dakika

Fiyatını duyan ormana koştu... Uzmanı zehirli türler konusunda uyardı

09.12.2021 13:52

Fiyatını duyan ormana koştu.

Fiyatını duyan ormana koştu... Uzmanı zehirli türler konusunda uyardı

MUĞLA Türkiye'nin birçok bölgesinde sonbahar aylarında yağışlar sonrası ormanlık alanlarda yetişen mantar türlerinden 'çıntar', sezonu 50 liradan açmıştı. Son yağılardan sonra ürün bolluğu yaşanmasına rağmen kilosu 25-35 lira arasında değişiyor.

Diğer bölgelerde kanlıca, çilmik veya melki olarak biliniyor

Muğla yemek kültüründe önemli bir yere sahip çıntar, kırsal mahallelerde oturan vatandaşlar için ekonomik değere sahip olması nedeniyle iki aylık sürede geçim kaynağı haline geldi. Çamlık alanlarda doğal ortamda yetişen çıntar, bazı bölgelerde kanlıca, melki veya çilmik olarak da biliniyor.

Köylünün 2 ay geçim kaynağı oldu

Son iki yıldır Sonbahar mevsiminin kurak ve yağışsız geçmesi nedeniyle bulunmayan çıntar ürününde bu yıl yağışlar ile birlikte bolluk yaşanıyor. Kırsal mahallelerde oturan bölge halkının en önemli geçim kaynaklarından birisi haline gelen olan çıntar, elle toplanarak şehir merkezlerindeki pazarlarda satışa sunuluyor.

Kilosu 50 liradan 25 liraya düştü

Menteşe Pazar Yeri'nde haftanın her günü çok sayıda vatandaş, topladığı çıntar ürününü satmak için tezgah açarken, 50 liradan başlayan kilogram fiyatı çıntarın bollaşması üzerine, şekli ve görünümüne göre 25 lira ile 35 lira arasında değişiyor. Yüksek besin değeri ile de çok besleyici olduğu açıklanan çıntarın pidesi, odun ateşinde közlemesi ve zeytinyağlı yemeği de yapılıyor.

Vatandaşlar ormana akın etti

Çıntar mantarının kilosunun yüksek olması nedeniyle vatandaşlar da ormanlık alanlara akın ederek çıntar toplamaya başladı. Çamlık alanlarda, kuruyan çam yapraklarının altında filizlenen çıntar ürününün tespit edilmesi de zor.

Zehirli mantarlara dikkat

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Hakan Allı, bir mantar türü olan çıntarın zehirlileri ile karıştırılmaması gerektiğini söyledi. Allı, "Mantarlar özellikle sonbahar yağışlarından sonra bol miktarda çıkıyor. Ülkemiz de buna uygun olduğu için her yerden adeta fışkırıyor. Ama bizim bu konuda kesinlikle bilinçli olmamız lazım. Çünkü yenen mantarlar olduğu gibi yenmeyen ve özellikle zehirli mantarlar da var. Bilmediğimiz mantarlar sizi çok rahatlıkla öldürebilir. O yüzden mutlaka dikkat edilmesi gerekiyor. Bu bölgemizde çıntar, ülkemizin diğer bölgelerinde melki ya da Karadeniz bölgesinde kanlıca diye bilinen çıntar mantarımız, bol miktarda toplanıyor, pazarlarımızda satılıyor. Oldukça ekonomik değeri yüksek ve bundan para kazanılıyor ya da zevkle tüketiliyor. Bu mantarı tüketirken lütfen dikkat edin. Niye? Çünkü çıntar dediğimiz mantarımıza benzeyip sütü kırmızı ya da kırmızı renktedir. Buna benzeyen mantarlar olabilir. Bunlardan uzak durmak lazım. Çünkü bunlar zehirleyebilirler. Beyaz sütlü mantarlardan uzak durmak gerekiyor" dedi.

"Bilmediğiniz mantarları yemeyin"

Allı, "Mantarlar konusunda şu mantarlar zehirlidir, bunlar yenir demek çok zor. Bu alanda uzman olmak gerekiyor. Buradan halkımıza tavsiyem, lütfen bilmediğiniz doğal mantarları yemeyin. Çünkü ikinci kez yeme şansınızı kaybedebilirsiniz. Doğru denilen yanlışlar var. Mesela mantara zehri yılanlar verir, kaynattığın zaman mantarlar zehrini kaybolur, yoğurtla veya sütle yerseniz mantarlar zehirlemez gibi. Bunlar doğru olmayan yanlışlar. Bunlara dikkat etmek lazım. Uzmanı olmayan insanların uyarılarına çok fazla güvenmeyelim ve tüm mantarlar yenir ama bazıları bir kez yenir. O yüzden hayat çok değerli. Bunlara dikkat edelim" dedi.

Fiyatını duyan ormana koştu... Uzmanı zehirli türler konusunda uyardı
Fiyatını duyan ormana koştu... Uzmanı zehirli türler konusunda uyardı
Fiyatını duyan ormana koştu... Uzmanı zehirli türler konusunda uyardı
Fiyatını duyan ormana koştu... Uzmanı zehirli türler konusunda uyardı
Fiyatını duyan ormana koştu... Uzmanı zehirli türler konusunda uyardı
Fiyatını duyan ormana koştu... Uzmanı zehirli türler konusunda uyardı
Fiyatını duyan ormana koştu... Uzmanı zehirli türler konusunda uyardı
Fiyatını duyan ormana koştu... Uzmanı zehirli türler konusunda uyardı
Fiyatını duyan ormana koştu... Uzmanı zehirli türler konusunda uyardı
Fiyatını duyan ormana koştu... Uzmanı zehirli türler konusunda uyardı
Fiyatını duyan ormana koştu... Uzmanı zehirli türler konusunda uyardı
Fiyatını duyan ormana koştu... Uzmanı zehirli türler konusunda uyardı
Fiyatını duyan ormana koştu... Uzmanı zehirli türler konusunda uyardı
Fiyatını duyan ormana koştu... Uzmanı zehirli türler konusunda uyardı

Sonbahar, Türkiye, Mantar, Muğla, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Fiyatını duyan ormana koştu... Uzmanı zehirli türler konusunda uyardı - Son Dakika Ekonomi


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