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fizy'de 2023'te En Çok Dinlenen Sanatçı Semicenk, Şarkı ise Mert Demir'in 'Antidepresan'ı Oldu - Son Dakika
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fizy'de 2023'te En Çok Dinlenen Sanatçı Semicenk, Şarkı ise Mert Demir'in 'Antidepresan'ı Oldu

Geçen yıl fizy'de en çok dinlenen sanatçılar arasında Semicenk ilk sırada yer alırken, müzikseverler en çok Mert Demir'in 'Antidepresan' adlı şarkısını dinledi. fizy'nin en çok dinlenen sanatçılar listesinde zirveye oturan Semicenk'i sırasıyla Sezen Aksu, Müslüm Gürses ve Mabel Matiz izledi. Podcast yayınlarına da ilgi gösteren fizy kullanıcıları, 'Ortamlarda Satılacak Bilgiler', 'Hande Kazanova ile Astropodcast' ve 'Kendine İyi Davran' podcast'lerini en çok dinledi.

fizy\'de 2023\'te En Çok Dinlenen Sanatçı Semicenk, Şarkı ise Mert Demir\'in \'Antidepresan\'ı Oldu
12.01.2024 - 12:54,  Güncelleme: 13:05
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Geçen yıl fizy'de en çok dinlenen sanatçılar arasında Semicenk ilk sırada yer alırken, müzikseverler en çok Mert Demir'in "Antidepresan" adlı şarkısını dinledi.

Turkcell açıklamasına göre, Türkiye'nin dijital müzik platformu fizy, her yıl olduğu gibi 2023'te de müzik tutkunlarının tercihi oldu.

fizy'nin en çok dinlenen sanatçılar listesinde zirveye oturan Semicenk'i sırasıyla Sezen Aksu, Müslüm Gürses ve Mabel Matiz izledi. Geçen yılbaşında açıklanan 2022 listesinde birinci olan Sefo ise bu yıl 5'inciliğe geriledi.

fizy dinleyicilerinin en çok dinlediği şarkılar listesinin ilk 5'ini ise adeta Semicenk kapattı. İlk sıradaki Mert Demir'in "Antidepresan" adlı şarkısının ardından sırasıyla Semicenk'in "Yan Yana", "Canın Sağ Olsun" ve "Pişman Değilim"i geldi. 5'inci sıraya ise Simge "Aşkın Olayım" ile yerleşti.

fizy kullanıcıları 2023'te podcast yayınlarına da yoğun ilgi gösterdi. fizy'e özel içerikleriyle dikkat çeken "Ortamlarda Satılacak Bilgiler" ve "Hande Kazanova ile Astropodcast" ile "Kendine İyi Davran" en çok dinlenen podcast'lerde ilk 3'te yer aldı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Ekonomi fizy'de 2023'te En Çok Dinlenen Sanatçı Semicenk, Şarkı ise Mert Demir'in 'Antidepresan'ı Oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: fizy'de 2023'te En Çok Dinlenen Sanatçı Semicenk, Şarkı ise Mert Demir'in 'Antidepresan'ı Oldu - Son Dakika
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