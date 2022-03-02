FKA Yönetim Kurulu Toplantısı Elazığ'da gerçekleşti - Son Dakika
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FKA Yönetim Kurulu Toplantısı Elazığ'da gerçekleşti

02.03.2022 12:53
FKA Yönetim Kurulu Toplantısı Elazığ'da gerçekleşti

Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) Yönetim Kurulu Toplantısı Elazığ ev sahipliğinde gerçekleşti.

Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) Yönetim Kurulu Toplantısı Elazığ ev sahipliğinde gerçekleşti.

FKA'nın 2022 Mart ayı Yönetim Kurulu Toplantısı, Elazığ İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantıya, Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman, Malatya Valisi Aydın Baruş, Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, FKA Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu ile kurum müdürleri katıldı. Toplantıda, FKA tarafından 2022 yılı içinde mali destek programının bölge ihtiyaçları doğrultusunda şehrin ve içeriğinin belirlenmesi ile bölgedeki yerel aktörlerin kurumsallaşması, kalkınmaya katkı sağlaması için yapılan çalışmalar üzerinde duruldu.

Toplantı hakkında bilgi veren Malatya Valisi Aydın Baruş, "İpekyolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi'nde gençlerimizin kişisel ve mesleki gelişimlerine yönelik tematik eğitim alan ve Ar-ge merkezi bulunmaktadır. Bu merkezimizde gerçekleştireceğiz toplantıda, 2022 yılı içerisinde ajansımızca çıkılması planlanan mali destek programı üzerinde durulacak. Hazırlanacak program ve projelere katkı sağlanması, ulusal ve uluslararası sertifikaları değerlendirmelere katkı sağlaması, geçici uzman personel görevlendirilmesi hedeflerine yönelik uygulanacak 2022 yılı yönetim danışmanlık teknik destek programı taslak çemberi ele almış olacağız" dedi.

Bölgenin turizm ve markalaşma faaliyetleri kapsamında yeni turizm ile destinasyonlar kazandıracaklarını belirten Vali Baruş, "Yapılacak tanıtımlarla yerli ve yabancı turist sayısının artırılmasına katkı sağlayacak ve bölgenin turizmde elde edeceği geliri artırmak amacıyla kalkınma ajansımıza uygulanacak olan Fırat turu kapsamında yapılacak çalışmalar toplantımızda değerlendirileceğiz. Toplantımızda bu gün alacağımız kararlarımızın ajansımız ve bölge illerimiz olan Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli illeri için hayırlı olsun diyorum ve tüm ajans çalışanlarına başarılar diliyorum" diye konuştu. - ELAZIĞ

FKA Yönetim Kurulu Toplantısı Elazığ'da gerçekleşti
FKA Yönetim Kurulu Toplantısı Elazığ'da gerçekleşti
FKA Yönetim Kurulu Toplantısı Elazığ'da gerçekleşti

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Tescilli Cimin üzümü mesaisi başladı Tescilli Cimin üzümü mesaisi başladı

Malatya, Elazığ, Çocuk, Fırat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi FKA Yönetim Kurulu Toplantısı Elazığ'da gerçekleşti - Son Dakika


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