Flaman Hükümeti'nden Türkiye'ye İşbirliği Vurgusu
Flaman Hükümeti'nden Türkiye'ye İşbirliği Vurgusu

11.05.2026 14:39
Matthias Diependaele, Türkiye ile işbirliğinin stratejik önemine dikkat çekti ve limanların rolünü anlattı.

Flaman Bölge Hükümeti Başbakanı Matthias Diependaele, "Flamanların ve Türkiye'nin birbirlerine sunabileceği çok şey var. İşbirliğimiz, limanların ve havaalanlarının bugün neyi temsil ettiğine dair ortak bir vizyonu yansıtıyor." dedi.

Diependaele, Belçika'dan heyetle birlikte düzenlediği ekonomik toplantı kapsamında İstanbul'daki Deniz Müzesi'nde konuştu.

Burada olmaktan memnuniyet duyduğunu vurgulayan Diependaele, müzenin gezilmesini de tavsiye etti ve bir ülkenin mirasını, geleneklerini ve tarihini göstermesinin son derece önemli olduğunu söyledi.

İstanbul'un fethi sürecine ilişkin bilgi veren Diependaele, Fatih Sultan Mehmet'in izlediği yöntemlerin stratejik bir deha örneği olduğunu anlattı.??????? Diependaele, girişimciliğin de böyle olduğuna işaret ederek yenilikçi ve yaratıcı olma ile sorunların üzerine kararlılıkla gitmenin önemine dikkati çekti.

İstanbul'un Avrupa, Asya ve ötesini birbirine bağlayan stratejik bir geçit olmaya devam ettiğini belirten Diependaele, Flamanların uzun süredir açık bir ticaret geleneğine sahip olduğunu söyledi.

Diependaele, "Bugün uzun yıllardır Avrupa'ya lojistik ve endüstriyel geçit konumundayız, limanlarımız, havaalanlarımız, terminal işletmecilerimiz, nakliye şirketlerimiz ve lojistik hizmet sağlayıcılarımız yakın işbirliği içinde çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Bu ortaklıkların, güven, güvenilirlik ve küresel ticarette verimlilik ve açıklığa yönelik ortak bir bağlılık üzerine kurulduğunu söyleyen Diependaele şöyle devam etti:

"Bu ortaklıklar bir zincirle ayrılmamıştır. Flamanların ve Türkiye'nin birbirlerine sunabileceği çok şey var. İşbirliğimiz, limanların ve havaalanlarının bugün neyi temsil ettiğine dair ortak bir vizyonu yansıtıyor. Ekonomik büyüme, endüstriyel gelişim ve küresel bağlantı için kritik öneme sahip stratejik merkezlerdir. Sadece malların giriş ve çıkış noktaları değil, çok daha fazlası. Hem Türkiye hem Flamanlar, deneyim, en iyi uygulamalar ve teknolojik çözümler alışverişi yaparak, kendi bölgelerinin çok ötesinde ticareti destekleyen modern, iyi bağlantılı limanlara ve lojistik ekosistemlerine büyük yatırımlar yapmıştır. Türk ve Flaman ortaklar, tüm lojistik zincirinde dayanıklılığı güçlendirebilirler. Savunma zincirlerinden hoşlanmıyoruz ancak tedarik zincirleri ve lojistik zincirlerinin büyük hayranıyız."

Diependaele, ülkesinin daha temiz, akıllı ve verimli lojistiğe geçişe güçlü bir şekilde bağlı olduğunun altını çizerek, aynı zamanda, rekabetin ve sürdürülebilirliğin el ele gitmesi gerektiğine de inandığını kaydetti.

Ülkesinde limanlarda dijitalleşmeye, veri odaklı operasyonlara, alternatif yakıtlara, döngüsel ekonomi girişimlerine ve çoklu ulaşım çözümlerine yatırım yapıldığını ve benzer hedeflerin Türkiye'de de görüldüğünü söyleyen Diependaele, Türkiye'nin hızla değişen küresel ortamda rekabetçi kalmak için inovasyon ve sürdürülebilirliği aktif olarak benimsediğini vurguladı.

Diependaele, "Bu, şirketler, limanlar, araştırma merkezleri ve kamu otoriteleri arasında yeni ve daha derin işbirliği için önemli fırsatlar ortaya çıkarıyor. Türk ve Flaman limanları ile lojistik aktörler arasındaki güçlü bağlar mükemmel bir temel oluşturuyor. Bu temel üzerine inşa ederek, lojistik sektörlerimizin dayanıklı, rekabetçi ve her şeyden önce geleceğe hazır olmasını sağlayabiliriz. Denizcilik Müzesi, bize denizcilik tarihinin her zaman cesaret, inovasyon ve dünyaya açıklıkla şekillendiğini hatırlatıyor. Bugün de aynı nitelikleri sergilememiz isteniyor, hiçbir zincir bizi tutamaz." dedi.???????

Kaynak: AA

