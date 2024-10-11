Florida Kasırgalarında İklim Değişikliği Etkisi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Florida Kasırgalarında İklim Değişikliği Etkisi

Kasırgaların ekonomik zararının yarısı iklim değişikliği kaynaklı, araştırmalar bunu ortaya koyuyor.

11.10.2024 16:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Londra Imperial College araştırmacılarına göre, Florida'da meydana gelen Milton ve Helene Kasırgalarının yol açtığı ekonomik hasarın neredeyse yarısı iklim değişikliği nedeniyle meydana geldi.

Londra Imperial College'tan Prof. Ralf Toumi ve Dr. Nathan Sparks, Imperial College Fırtına Modeli'ni (IRIS) temel alarak, iklim değişikliğinin Florida'daki Helene ve Milton Kasırgaları üzerindeki etkisine yönelik ilişkilendirme analizi yaptı.

Araştırmacılar, insan kaynaklı iklim değişikliğinin kasırgaların yol açtığı ekonomik zararları nasıl etkilediğini anlamak için öncelikle kasırgaların güçlü rüzgarlarını inceledi. IRIS'i kullanan araştırmacılar, iklim değişikliğinin Helene'in karaya ulaştığı andaki rüzgar hızını yaklaşık yüzde 11, Milton'ın hızını ise yaklaşık yüzde 10 artırdığını belirledi.

Bu rüzgar hızı değişimi nedeniyle Helene'in neden olduğu ekonomik zararın yüzde 44'ünün ve Milton'un yol açtığı ekonomik hasarın da yüzde 45'inin iklim değişikliğinden kaynaklanabileceğini tahmin eden araştırmacılar, söz konusu iki kasırganın oluşturduğu doğrudan ekonomik zararın neredeyse yarısının iklim değişikliğinden kaynaklandığın tespit etti.

Araştırmacılara göre, fosil yakıtlardan kaynaklanan emisyonların, gezegeni ısıtmasıyla aşırı hava koşullarının maliyeti ağırlaşıyor.

Londra Imperial College Grantham Enstitüsü İklim Değişikliği ve Çevre Direktörü Toumi, analize ilişkin değerlendirmesinde, "Artık elimizde iklim değişikliği konusunda eylemsizliğin maliyetinin çok yüksek olduğunu gösteren yeni araçlar var. Her bir derecelik ısınmayla Milton ve Helene Kasırgaları gibi aşırı hava olayları daha güçlü hale gelecek ve daha fazla hasara yol açacaktır. Bu çalışma, iklim değişikliğinin önemli olmadığını ya da başa çıkılamayacak kadar pahalı olduğunu düşünen herkes için bir uyandırma çağrısı olmalıdır." uyarısında bulundu.

Toumi, dünyanın emisyonları azaltması ne kadar uzun sürerse, aşırı hava olaylarının da o kadar maliyetli hale geleceğinin altını çizdi.

Imperial College London Fizik Bölümü Araştırma Görevlisi Sparks da kasırga rüzgarlarındaki küçük değişikliklerin bile hasarlarda büyük artışa yol açabileceğini belirtti.

Bu arada, ABD Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), Meksika Körfezi'nde güçlenerek Florida eyaletine doğru yaklaşan Milton Kasırgası'nın son 100 yılın "en güçlüsü" olabileceği uyarısında bulunmuştu.

Kasırgaya hazırlık konusunda ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden ABD Başkanı Joe Biden, "Milton yüzyılın kasırgası gibi gözüküyor." yorumunu yapmıştı.

Milton, kısa bir süre önce Florida eyaletini vurarak 227 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Helene Kasırgası'nın ardından geldi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Milton Kasırgası'nın 50 milyar dolara kadar sigortalı kayba neden olabileceğini bildirmişti.

Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Hava Durumu, Politika, Florida, Ekonomi, Londra, Enerji, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Florida Kasırgalarında İklim Değişikliği Etkisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:22 Fiyatı 5 bin lira ve üzerinde olan kol saatleri için yüzde 20 ÖTV alınacak Fiyatı 5 bin lira ve üzerinde olan kol saatleri için yüzde 20 ÖTV alınacak
15:45 Kredi kartlarından savunma sanayiine yıllık katkı payı alınacak Kredi kartlarından savunma sanayiine yıllık katkı payı alınacak
15:45 Savcıyı makamında parmak sallayarak tehdit etti: Mermiye kafa atacak 500 adamları var Savcıyı makamında parmak sallayarak tehdit etti: Mermiye kafa atacak 500 adamları var
15:17 Köfteci Yusuf’un sahibinden yeni açıklama: Siyasi bağlantılarım olsa numune alamazlardı Köfteci Yusuf'un sahibinden yeni açıklama: Siyasi bağlantılarım olsa numune alamazlardı
10:30 Abisinin boğazını kestiği iddiasıyla yargılanıyordu, olayın ardından dram çıktı Abisinin boğazını kestiği iddiasıyla yargılanıyordu, olayın ardından dram çıktı
08:13 Afyonkarahisar’da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 21 yaralı Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 21 yaralı
01:35 Güneş’teki patlamanın etkisiyle Türkiye’de birçok ilde kuzey ışıkları görüldü Güneş'teki patlamanın etkisiyle Türkiye'de birçok ilde kuzey ışıkları görüldü
00:22 Lübnan’dan tahliye edilen 558 Türk vatandaşını taşıyan ilk gemi Mersin’e ulaştı Lübnan'dan tahliye edilen 558 Türk vatandaşını taşıyan ilk gemi Mersin'e ulaştı
23:47 Alev topuna dönen Togg’un şarj edildiği evde kaçak elektrik kullanıldığı ortaya çıktı Alev topuna dönen Togg'un şarj edildiği evde kaçak elektrik kullanıldığı ortaya çıktı
23:21 Yüzyılın kasırgası ABD’yi fena vurdu Yüzyılın kasırgası ABD'yi fena vurdu
23:20 Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes maçında yumruklar konuştu Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes maçında yumruklar konuştu
23:06 Fenerbahçe Beko, EuroLeague’deki Türk derbisinde Anadolu Efes’i 83-78 yendi Fenerbahçe Beko, EuroLeague'deki Türk derbisinde Anadolu Efes'i 83-78 yendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2024 17:19:56. #1.12#
SON DAKİKA: Florida Kasırgalarında İklim Değişikliği Etkisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.