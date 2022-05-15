Foça yaz sezonuna hazır - Son Dakika
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Foça yaz sezonuna hazır

15.05.2022 10:37

- Foça, yaz sezonuna hazır Ege Bölgesinin gözde turizm yerlerinden olan İzmir'in Foça ilçesinde turizm sezonundaki beklentiler yüksek. Muhteşem denizi ve doğası ile güzel sahil kentlerinden olan Foça'da turizm sezonu hazırlıkları tamamlandı.

- Foça, yaz sezonuna hazır

İZMİR - Ege Bölgesinin gözde turizm yerlerinden olan İzmir'in Foça ilçesinde turizm sezonundaki beklentiler yüksek. Muhteşem denizi ve doğası ile güzel sahil kentlerinden olan Foça'da turizm sezonu hazırlıkları tamamlandı.

İzmir Foçalı turizmciler, yaz sezonu için hazırlıkları tamamladıklarını ve misafirleri ağırladıklarını belirtti. Yarım asırdır turizm işletmeciliği yapan Sebahattin Karaca, " Bursa, İstanbul, İzmir, Ankara, Denizli, Adana gibi yerlerden Foça'nın aşığı ve hayranı olan insanlar var. Onlar zaten her sene belirli periyotlar ile geliyorlar ve 10 veya 15 günlük tatil yapıyorlar. Onların tekrar geleceği umudunu yüksek oranda taşıyorum. Bunun dışında Foça'nın son zamanlarda adı uluslararası platformlar da duyulmaya başladı" dedi. Tekne turu işletmecisi Burak Togo da "Geçen sene pandemiden dolayı teknelerimiz yarı kapasitede çalıştı. Fazla gelir sağlayamadık. Bu sene pandemi kısıtlamaları da kalktı, çok mutluyuz. Dileklerimizin gerçekleşeceğini umut ediyoruz" diye konuştu.

"Foça'da tatil daha ucuz"

Foça Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sedat Özdemir, "Biz bu yazdan çok umutluyuz. Pandemiden dolayı geçen sene tatil yapamayan insanların biraz daha özlem duyduğunu, Foça'ya hasret olduğunu düşünüyoruz. Bizim de heyecanımız var. Sıkıntılı bir süreç geçirdik, bu yıl beklentimiz yüksek. Foça diğer tatil yerlerine göre pahalı değil ucuz. Biz Çeşme ve Kuşadası ile aynı kiraları veriyoruz, mazotu da aynı fiyata alıyoruz. Kaliteli ama ucuz fiyatla hizmet vermeye çalışıyoruz. Foça'nın yaz sezonu diğer yerlere göre daha uzun. Mayıs ayında başlayan ve ekim ayına kadar süren bir sezonumuz var" ifadelerini kullandı.

Foça yaz sezonuna hazır
Foça yaz sezonuna hazır
Foça yaz sezonuna hazır
Foça yaz sezonuna hazır
Foça yaz sezonuna hazır
Foça yaz sezonuna hazır
Foça yaz sezonuna hazır

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Kaynak: İHA

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