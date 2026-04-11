Fonlar Bu Hafta Yükseldi

11.04.2026 11:11
Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 2,42 ve BES fonları yüzde 2,73 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 4,19 ile "Hisse Senedi Fonları"nda gerçekleşirken, değer kaybeden fon olmadı.

BES fonlarında da en fazla yükseliş yüzde 4,59 ile "Hisse Senedi" fonlarında görülürken, değer kaybeden fon olmadı.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Fon KategoriHaftalık Fon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori Kazandıran (Adet)Fon Kategori Kaybettiren (Adet)
Haftalık Yatırım Fonları
Yatırım Fonları 2,42189987
Borsa Yatırım Fonları3,61282
Borçlanma Araçları Fonları1,57850
Fon Sepeti Fonları2,53873
Hisse Senedi Fonları4,191742
Karma ve Değişken Fonlar3,101652
Katılım Fonları1,65891
Kıymetli Maden Fonları1,55260
Para Piyasası Fonları0,83780
Serbest Fon2,31119579
Haftalık Emeklilik Fonları
Emeklilik Fonları 2,733901
Başlangıç Fonları0,85100
Borçlanma Araçları2,44430
Değişken3,101350
Devlet Katkısı4,16120
Endeks4,1040
Fon Sepeti Fonu2,69230
Hisse Senedi4,59350
Karma3,2790
Katılım1,96361
Kıymetli Madenler1,29170
OKS Katılım1,04240
OKS Standart2,71100
Para Piyasası0,88120
Standart3,30130
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon1,7630
Kaynak: AA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2026 11:22:26.
